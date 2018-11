„Bei uns ist noch Luft nach oben“ - Phönix Schleißheim II unterliegt dem Tabellenführer

0:2-Heimpleite gegen TSV Moosach II

In der letzten Begegnung vor der Winterpause empfing der FC Phönix Schleißheim II den Tabellenführer TSV Moosach II. Trotz der Niederlage, kann die FC-Reserve auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Das Fußballjahr 2018 ist für den FC Phönix Schleißheim II vorüber, die Abschlussfeier steht indes noch aus – und die dürfte feucht-fröhlich werden. Zum einen, weil die Mannschaftskasse gut gefüllt sei, berichtet Spielertrainer Waldemar Winter, dessen Kicker für Mecker-Karten oder Verspätungen in die Tasche greifen müssen. „Da haben wir zwei, drei Spieler, die offenbar nicht so am Geld hängen“, sagt Winter und lacht.

Zum anderen – und das ist der Hauptgrund für die gute Stimmung – liegt hinter der Phönix-Reserve ein rundum erfolgreiches Jahr inklusive Aufstieg in die A-Klasse. Und so konnte es die Mannschaft auch verschmerzen, dass sie zum Jahresabschluss mit 0:2 den Kürzeren zog gegen den TSV Moosach II – seines Zeichens Tabellenführer und Top-Favorit auf den Aufstieg. „Mit unserer Leistung bin ich sehr zufrieden“, kommentiert der Coach die Vorstellung gegen den Spitzenreiter. „Aber Moosach war echt gut. Und gerade vor dem Tor sind solche Mannschaften noch cleverer als wir.“

So gingen die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung und verteidigten diese bis zur Pause. Dabei hatten die Gastgeber durchaus ihre Möglichkeiten – etwa als Serkan Karahan und Manuel Federl in einer Zwei-gegen-Eins-Situation aufs Tor zustürmten. Doch seine Überzahl konnte das Phönix-Duo nicht ausnutzen; anders als die Moosacher, die in der 70. Minute mit dem 0:2 den Deckel draufmachten.

Durch die Niederlage überwintert der Aufsteiger auf Tabellenrang sieben – immerhin acht Punkte vor der Abstiegszone. „Unser Ziel ist ein Platz unter den besten Acht, und ich bin überzeugt, dass wir das auch schaffen“, sagt Winter. Dabei startete seine Elf mit zwei unglücklichen Niederlagen in die Saison, „an denen wir selbst schuld waren“, sagt der Coach. Danach jedoch fing sich das Team, holte vier Siege aus acht Partien und verabschiedete sich aus dem Tabellenkeller.

Dabei wäre mit etwas mehr Cleverness sogar noch der eine oder andere zusätzliche Punkt möglich gewesen, glaubt Waldemar Winter, der die Mannschaft seit einem Jahr als Spielertrainer betreut. „Wir mussten uns erst an die neue Liga gewöhnen. Aber bei uns ist noch Luft nach oben, und das werden wir im neuen Jahr zeigen.“ Nach der rauschenden Abschlussfeier, versteht sich.

FC Phönix Schleißheim II – TSV Moosach II 0:2 (0:1)

Phönix: Mandt, Imseder, Möltner, Bonauer, Schnell, Ceviz (33. Matzken/86. Edlhuber), Karahan (Ruppert), Federl, Kohl, Winter, Hanst.

Tore: 0:1 Adam (16.), 0:2 Ditterich (70.).

Schiedsrichter: Falk Krüger (SpVgg Feldmoching)

Zuschauer: 25.