Beim FC Bei Unterföhring ist Konsolidierung angesagt

Der FC Unterföhring ist in der turbulenten Fußballszene ein ruhigerer Club und das hilft nun nach zwei Abstiegen in Serie.

Unterföhring – Der Aufstieg in die Regionalliga war der größte Erfolg der Clubgeschichte, dann spielte man vor 12 500 Zuschauern beim TSV 1860 München und zwei Abstiege später gibt es nun den Neustart. Nun startete die Vorbereitung für die Landesliga und dort möchte sich der Club nun erst einmal sammeln. „Wir müssen jetzt erst einmal wieder das Gewinnen lernen“, sagt Präsident Matthias Edelmann. Er wäre zufrieden, wenn sich die Unterföhringer zwischen Rang drei und sieben in der Liga etablieren, um dann 2020/21 im letzten Jahr Fußball auf dem Platz an der Bergstraße anzugreifen: „Ich habe die Vision, als Aufsteiger in den neuen Sportpark einziehen zu können.“ Trainer Zlatan Simikic war beim Trainingsstart froh, dass es diesmal viele bekannte Gesichter zu sehen gab: „Nach einem Abstieg musst du froh sein, wenn zehn Spieler bleiben und bei uns sind es mehr als 15.“

Von dem Bestand gab es diesmal drei mit neuer Funktion, weil Maximilian Lüftl und Luka Coporda als Co-Trainer fungieren und Andreas Faber die Rolle des Teammanagers übernommen hat. Beim Trainingsauftakt gab es auch sechs neue Gesichter, von denen zwei ziemlich bekannt sind. Verteidiger Michael Eder wurde reaktiviert und Vincent Heller ist ein Urgestein des FCU, der zu gut für die zweite Mannschaft ist und es unter Simikic noch einmal in der Ersten versuchen will. Dazu kommen von Georg Hertl (FC Ismaning U19), Taiki Fujita (FC Ismaning), Patrick John Hinrichsen (Hamburger SV III) und Suheil Amadodin (SV Neuperlach). Der 28-jährige Defensivspieler Hinrichsen ist bislang so etwas wie der Königstransfer, denn er hat mit dem Hamburger SV III (Landesliga) und dem SV Darmstadt II (Landesliga) schon bekannte Vereine in der Vita. Der eine oder andere Spieler soll noch in den nächsten Tagen verpflichtet werden.

Trainer Zlatan Simikic wird in den vier Wochen Vorbereitung wieder einiges probieren und wohl wieder von der Dreier- zur Viererkette zurückgehen. „Das hat in der Relegation ja nicht so gut geklappt“, sagt der Trainer, der aber auch mit etwas mehr Defensive seine Schützlinge animieren will, mutig zu kicken. „Unser Ziel ist, guten Fußball zu spielen“, sagt Simikic.

Nach der Teamübernahme kurz vor der Relegation kann er jetzt auf diese vier Wochen aufbauen und mit dem Team eine Philosophie entwickelt. Er warnt aber auch davor, dass die Entwicklung des eigenen Spiels beim Saisonstart noch nicht abgeschlossen sein wird. Er ist erleichtert, dass man sich an der Bergstraße nach den zwei Abstiegen nicht den großen Druck hat. „Wir steigen ja dann ein Jahr später wieder auf“, sagt Simikic und lacht. NICO BAUER