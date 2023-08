Beim Fußball hat die Liebe 90 Minuten Pause

Von: Umberto Savignano

Zwar hatte das Kreisliga-Auftaktspiel zwischen dem TSV Oberpframmern und dem TSV Ottobrunn einen sehr familiären Aspekt: Ottobrunns Fußballchefin Katharina Ilmberger und Oberpframmerns Vorstandsmitglied Tobias Lutz haben seit kurzem ein gemeinsames Kind.

Verwandtschaftliche Hilfe durch die Hausherren gab es für das Team vom Haidgraben trotzdem nicht: Oberpframmern siegte mit 3:0, wie üblich könnte man sagen, denn die Mannschaft aus dem Landkreis Eberberg ist für die Ottobrunner ein Angstgegner. Nach dem letzten Sieg der Haidgraben-Elf im September 2018 setzte es nun bereits die sechste Niederlage, einmal trennte man sich Remis.

Alexander Gronmayer, Co-Trainer des neuen Ottobrunner Coachs Franz Pritzl wollte die Niederlage deshalb auch schnell abhaken: „Solche Spiele gibt es. Mund abputzen, nach vorne schauen und die Ärmel hochkrempeln“, so seine Devise.

Zu tun gibt es genug: Heute (19 Uhr) gastieren die Ottobrunner im Totopokal beim SV Waldperlach, am Samstag empfangen sie bereits um 11 Uhr vormittags den in der vergangenen Saison in der Relegation knapp am Aufstieg gescheiterten SC Baldham-Vaterstetten. um