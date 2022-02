Kirchheimer SC: Eine Ära endet - Co-Trainer Fabian Löns hört nach 15 Jahren im Sommer auf

Von: Guido Verstegen

Beim Trainingslager in Rovinj rückten die Kirchheimer zusammen, um für den Abstiegskampf gerüstet zu sein. © KSC

Beim Landesligisten Kirchheimer SC endet im Sommer eine Ära. Der spielende Co-Trainer Fabian Löns hört zum Saisonende auf.

Kirchheim – Kaum sind die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC aus dem Trainingslager zurückgekehrt, standen sie auch schon im Testspiel beim VfB Forstinning auf dem Prüfstand. Das 3:2-Siegtor erzielte der spielende Co-Trainer Fabian Löns, der seine Karriere nach der Saison beenden wird.

Fabian Löns war fünf Jahre alt, als er das erste Mal für den Kirchheimer SC auf dem Fußballplatz stand, trug nie das Trikot eines anderen Vereins, feierte mit 17 sein Debüt in der ersten Mannschaft und kündigte nun am Rande des Trainingslagers in Rovinj seinen Abschied am Ende der Saison an.

Kirchheimer SC: Fabian Löns nach der Saison bei den Senioren A

So gesehen waren die Tage in Kroatien und das dann folgende Testspiel beim VfB Forstinning mit seinem langjährigen Coach Ivica Coric auf der Bank eine emotionale Angelegenheit für den Angreifer. „Ich habe die Zeit mit den Jungs diesmal ganz besonders genossen“, sagt Löns. „Wir haben nicht so intensiv trainiert, viel im taktischen Bereich gearbeitet und auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Es ging vor allem um ein Zusammenrücken, ein Einschwören auf die verbleibenden Spiele im Kampf um den Klassenerhalt.“

Letztlich habe „das Gesamtpaket“ für ihn den Ausschlag gegeben, dass er nach dem Ende der Saison nur noch für die Senioren A kickt, erklärt der Bauingenieur: „Als Co-Trainer trägst du eine gewisse Verantwortung, betreibst zudem einen immensen Zeitaufwand.“

Kirchheimer SC dreht Zwei-Tore-Rückstand gegen Forstinning

Und dann sind da ja auch noch sein Job und die vielen Wehwehchen. Der 32-Jährige muss immer öfter pausieren – in der laufenden Landesliga-Runde kam er sieben Mal zu Einsatz, erzielte im September vergangenen Jahres sein bisher einziges Saisontor. Umso schöner, dass er am Dienstag dann beim 3:2 (1:2) im Testspiel beim Spitzenreiter der Bezirksliga Ost traf: Flanke des eingewechselten Kerim Özdemir auf den Kopf des eingewechselten Löns – Siegtreffer in der 81. Minute. In der ersten Halbzeit hatten die Kirchheimer unkoordiniert und ohne Struktur gespielt, ließen sich bereits nach etwa zehn Sekunden vom VfB Forstinning überraschen. Bakary Touray (1.) traf zur Führung, Abdelilah Erraji (21.) erhöhte dann auf 2:0.

Der Kirchheimer SC kam dank eines von Peter Schmöller (31.) verwandelten Foulelfmeters heran und steigerte sich nach der Pause deutlich. Peter Schmöller glich erneut aus (55.), und die Wende gelang.