Beim TSV Brunnthal läuft es noch nicht rund

Von: Nico Bauer

Teilen

Brunnthals Torwart Dominik Bamann hat den Kampf gegen die Verletzungen aufgegeben und aufgehört. Im Tor könnte es nach Bamanns Karriereende eng werden © Dieter Michalek

FUSSBALL-BEZIRKSLIGA Trainer Schwanthaler muss noch einige Baustellen beseitigen.

Brunnthal – Es läuft noch nicht wirklich rund in der Vorbereitung des TSV Brunnthal, aber der Landesligist hat auch noch etwas Zeit bis zum ersten Punktspiel am Samstag, 5. März, in Freising. Einem Neuzugang standen in den ersten Wochen der Wintervorbereitung einige Langzeitverletzte, personelle Engpässe und am Ende auch sieglose Testspiele gegenüber.

Die gute Nachricht des Winters war die Verpflichtung von Angreifer Maximilian Brunner, der vom Bezirksligisten SV Waldperlach kam. Brunner stieg mit seinem Ex-Club in der Abbruchsaison 2019/21 in die Bezirksliga auf und machte dort mit sieben Toren in sieben Spielen auf sich aufmerksam. Nun geht er sportlich den nächsten Schritt.

Der Freude über eine neue Option stehen aber auch Langzeitverletzte gegenüber. Alois Bachmann, der diese Saison 19 Einsätze hatte, erlitt einen Syndesmosebandriss. Wenn bei dem wichtigen Offensivspieler alles gut läuft, dann könnte er in den letzten Wochen der Saison und einer eventuellen Relegation noch einmal angreifen. Derzeit hofft man auf die Heilung ohne Operation.

Torwart Dominik Bamann hat den Kampf gegen Verletzungen erst einmal aufgegeben und mit dem Fußballspielen aufgehört. „Im Tor könnte es eng werden“, sagt Trainer Raphael Schwanthaler. Sebastian Seubert hat sich das Sesambein (hinter dem großen Zeh) gebrochen und muss auch einige Wochen pausieren. Bei dieser seltenen Verletzung gibt es noch keine Prognose über die Ausfallzeit. Dazu kommt, dass dir Brunnthaler in den Testspielen kein Selbstvertrauen sammeln konnten, nachdem es bis zur Winterpause sechs Niederlagen in Serie gab. Zu erwarten waren die Testspielniederlagen gegen Deisenhofen (1:6) und Wasserburg (2:3), zumal die Bayernligisten früher starteten und in der Vorbereitung auch weiter waren. Zuletzt gab es aber drei Spiele ohne eigenes Tor gegen den Landesligisten Gilching (0:0), den Bezirksligisten Penzberg (0:3) und den Landesligisten SB Rosenheim (0:6). „Gegen Gilching haben wir sehr gut verteidigt“, sagt Schwanthaler, der phasenweise gute Aktionen sah. „Aber wir müssen noch 20 Prozent drauflegen.“

Vor allem der Angriff bereitet Sorgen

Der Trainer hält seiner Mannschaft zu Gute, dass man das Beste aus den Rahmenbedingungen gemacht habe. Der Verein hat keinen eigenen Kunstrasen und gastierte zum Training zu später Stunde in Deisenhofen, wenn der dortige Bayernligist fertig war. Die mageren Testspielergebnisse sind für den Trainer erklärbar, „weil wir müde Beine und einen zu langsamen Kopf hatten. Teilweise spielten wir auch ohne Sturm.“

Besonders positiv sieht Schwanthaler den Fitnessstand des Kaders: „Körperlich sind wir alle brutal im Soll.“ Am kommenden Wochenende bestreitet der TSV Brunnthal noch einen letzten Test bim Bezirksligisten SV Neuperlach (Samstag, 14.30 Uhr) bevor es am 5. März zum Nachholspiel nach Freising geht.

Der Aufsteiger ist mit 16 Punkten aus 21 Spielen aktuell Vorletzter mit drei Punkten Rückstand auf die Abstiegsrelegation und sieben Punkten Differenz zu der Zone für den direkten Klassenerhalt ohne Nachsitzen.

Im Tor könnte es nach Bamanns Karriereende eng werden