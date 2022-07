Beim TSV Brunnthal liegt die Ruhe in der Kraft

Von Nico Bauer schließen

Brunnthal – Dieser TSV Brunnthal ist ein richtig cooler Club. In der Landesliga-Premierensaison atmete man so einiges weg mit einer epischen Niederlagenserie und auch in der Wintervorbereitung deutete wenig bis nichts auf die Explosion hin. Am Ende spielte der Landesliga tollen Fußball, schaffte den Klassenerhalt ohne Relegation und kann sich nun auf das zweite Landesligajahr vorbereiten.

Die Erfahrungen der Vergangenheit helfen auch jetzt, um in einer alles andere als rund laufenden Vorbereitung nicht die Ruhe zu verlieren. Mit dem Pokal-Qualifikationsspiel beim TSV Grünwald (Samstag, 16 Uhr) hofft man nun auf den ersten Sieg vor dem Punktspielstart. In den bisherigen drei Testspielen gab es drei Niederlagen mit satten zehn Gegentoren gegen den TSV Gilching (0:2), den SV Waldperlach (0:2) und den SVN München (4:6). Zuletzt bei dem Torfestival lag man sogar 1:6 hinten, bevor drei Tore in der Schlussviertelstunde das Ergebnis etwas abmilderten. Trainer Raphael Schwanthaler sah defensiv natürlich nicht das, was er sich vorstellte.

Dennoch wahrt er die Ruhe, wie es die Brunnthaler schon in der vergangenen Saison getan haben. Der Trainer macht aber auch deutlich, dass man eine Weiterentwicklung brauche. In der vergangenen Saison spielte der TSV Brunnthal quasi mit einem System durch, was gut funktionierte und den mit dem Klassenerhalt größten Erfolg der Vereinsgeschichte brachte. Nun aber kennt die Landesliga den Verein aus dem Münchner Süden, der nicht mehr so ausrechenbar sein möchte. In der Vorbereitung versuchte man beispielsweise in der Abwehr die Viererkette, die als Alternative zur Dreierkette auch ligatauglich sein soll. Dazu kamen personelle Experimente wie etwa die Nominierung des Torjäger Jakob Klaß auf der Sechs in der defensiven Mittelfeldzentrale. Der Trainer wollte sehen, wie der Offensivmann mit Anlauf Richtung gegnerisches Tor Überraschungseffekte generieren könne. Das war ein Versuch, der durchaus Potenzial hat.

Die bisherigen drei Testspielniederlagen bewertet Raphael Schwanthaler wie vor einem halben Jahr, als der TSV Brunnthal nach einer schwachen Vorbereitung und Corona-Ausbruch in Mannschaftsstärke zu einem vor Kraft kaum gehfähigen Seriensieger entwickelte. Dieser hat die Messlatte hochgelegt, wenn nun das erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht. Brunnthals Trainer freut sich beim Liga-Nachbarn Grünwald nun auf einen echten Härtetest vor dem Ligastart. Und er wahrt die Ruhe wie schon in kritischen Situationen der Vergangenheit. Das ist eine besondere Eigenschaft dieses besonderen Vereins. NICO BAUER