Beim TSV Grünwald läuft’s: Drei Spiele, neun Punkte

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Die Null steht beim TSV Grünwald auch nach der dritten Landesligapartie des Jahres: Beim Tabellendritten TSV Ampfing siegten die Grün-Weißen mit 1:0 (0:0). „Drei Spiele, neun Punkte, null Gegentore: Da muss ich schon in der Chronik nachschauen, wann das das letzte Mal der Fall war“, freute sich Jochen Joppa.

Der Grünwalder Sprecher sah zwar „kein schönes Spiel“, das sei aber angesichts der äußeren Umstände auch kaum möglich gewesen. „Die Platzverhältnisse waren dürftig. Wir sind mit diesen widrigen Bedingungen aber besser zurechtgekommen.“ Vor allem das geschlossene, disziplinierte Auftreten seines Teams imponierte Joppa: „Es war ein Spiel, wie es sich unser Trainer Florian de Prato vorgestellt hat: aus einer massiven Abwehr nach vorn. Da ist nicht viel auszusetzen. Die Mannschaft hat sich strikt an die Vorgaben gehalten und sich im Gegensatz zu Ampfing auch Chancen erspielt.“ Die beste Gelegenheit vor der Pause entsprang einer Standardsituation: Nach einer Ecke von Alexander Rojek köpfte Verteidiger Markus Kreuzeder an die Latte (36.). „Das war Pech“, so Joppa.

Im zweiten Durchgang machte es sich positiv bemerkbar, dass de Prato wieder mehr Personal als zuletzt zur Verfügung stand: Mit Andre Gasteiger, Dario Matijevic und David Wörns konnte er drei Stammplatzkandidaten bringen. Vor allem Wörns ist normalerweise eine feste Größe im Team, er blieb nur wegen Trainingsrückstands nach Krankheit zunächst draußen. „Die Einwechslungen haben etwas gebracht, besonders mit Wörns im Mittelfeld hat hinten alles noch stabiler gewirkt“, sagte Joppa.

So gerieten die Isartaler nie ernsthaft in Bedrängnis, während sie nach vorne gefährlich blieben. Harouna Boubacar, setzte sich gut durch, dann aber versprang ihm der Ball, Gasteiger, der besser selbst abgeschlossen hätte, fand mit seinem Zuspiel keinen Abnehmer.

In der 84. Minute durften die Grün-Weißen aber schließlich doch den Siegtreffer bejubeln. Kreuzeder lief in einen von Wörns geschlagenen langen Ball aus dem Mittelfeld und köpfte die Grün-Weißen zum dritten Dreier in Folge und damit auf Platz zehn. „Unterm Strich ist der Sieg hochverdient, allein vom Chancenplus her. Ampfing hatte keine einzige richtige Torchance“, so Joppa. um

TSV Ampfing – TSV Grünwald 0:1 (0:0)

TSV Grünwald: Brandl - Körner, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, F. Traub (75. Matijevic), Rojek (54. Gasteiger), Halbich (61. Wörns), Boubacar, Vourtsis (90.+1 Starke) Tor: 0:1 Kreuzeder (84.)