„Läuft absolut be...“: TSV Grünwald sucht noch Spieler

Von: Umberto Savignano

Die Vorbereitung beim TSV Grünwald läuft, doch Trainer Florian de Prato ist noch auf Spielersuche. Ich bin zufrieden, wie es mit der Truppe läuft. Es macht mir richtig Spaß, das hätte ich unter diesen Voraussetzungen so nicht erwartet. Wir sind ein richtiger guter Haufen. © Robert Brouczek

Einen großen Umbau hat Fußball-Landesligist TSV Grünwald in diesem Sommer zu bewältigen. Doch bislang konnte nur der Abbruch gründlich durchgeführt werden.

Grünwald – Florian de Prato, als Trainer der Grün-Weißen sozusagen der Architekt der Renovierungsmaßnahmen, kann den Neuaufbau noch nicht nach seinen Vorstellungen gestalten. Er hat es, um im Bild zu bleiben, vielmehr mit einer Baustelle zu tun, auf der man in Verzug geraten ist, weil noch einiges an Material fehlt. Oder, in de Pratos eigenen Worten: „Aus Trainersicht läuft es, was die Kadergröße betrifft, absolut beschissen. Man kann nicht vernünftig trainieren und mir tun die leid, die da sind, weil wir ja auf ein Ziel hin arbeiten wollen.“

Es war schon lange klar, dass beim TSV ein großer Personalwechsel anstehen würde. Langjährige Leistungsträger, wie Tobias Schöglmann, Thomas Meyer, Martin Mair und Thomas Niggl verkündeten frühzeitig das Ende ihrer aktiven Laufbahn, auch Julian Hippacher hat aufgehört. Ebenso waren die Wechsel von Maximilian Stapf zum SV Pullach und von de Pratos Bruder Thomas zur SpVgg 1906 Haidhausen bereits länger bekannt. Dazu wird Jordi Woudstra künftig beim SV Türkgücü in der Regionalliga angreifen, Attila Arkadas wechselt zum FC Unterföhring, Maximilian Ahammer zum SV Neuperlach. Damit haben zehn Stammplatz-Kandidaten die Keltenstraße verlassen.

TSV Grünwald: Sechs Spieler fehlen zur optimalen Kadergröße

Natürlich gibt es auch schon Neuzugänge. Andre Gasteiger vom VfB Hallbergmoos ist ein gestandener Stürmer, Verstärkungen sind auch die aus Pullach gekommenen Luis Heinzlmeier und Vincent Traub, Zwillingsbruder des bereits in Grünwald etablierten Fabian Traub. „Die Traub-Brüder sind ehrliche Arbeiter mit Pferdelungen“, lobt de Prato das Familien-Gespann, das künftig gemeinsam im Mittelfeld ackern wird, und auch Verteidiger Heinzlmeier gefällt dem Coach: „Ein Spieler, den wir gebraucht haben. Wir sind froh, dass er da ist.“ Ferner hat der TSV Bara Tekeli und Dario Matijevic aus der U19 des SV Planegg-Krailling für die Offensive verpflichtet, dazu Tassilo Körner aus der eigenen Jugend. „Er ist ein Offensivspieler, der für Furore sorgen könnte. Allerdings ist er nach einer Verletzung im Aufbau“, so de Prato. Vom FC Deisenhofen kam mit Kevin Mertes zudem ein Torwarttalent.

De Prato fordert aber weitere Spieler: „In den ersten sechs Trainingseinheiten hatten wir wegen Urlaub und Quarantäne zwölf oder 13 Kaderspieler. Insgesamt sind wir 18 Leute, 24 wäre eigentlich der Bedarf. Wir haben auch immer Spieler im Probetraining, aber der Markt ist komisch dieses Jahr. Wir sind eigentlich gut vernetzt, doch gerade in der Offensive ist es schwierig, jemanden zu finden, der passt.“

TSV Grünwald: Testspiele machen Hoffnung

Trotzdem zieht de Prato eine überraschende Zwischenbilanz: „Ich bin zufrieden, wie es mit der Truppe läuft. Es macht mir richtig Spaß, das hätte ich unter diesen Voraussetzungen so nicht erwartet. Wir sind ein richtiger guter Haufen.“ Das bewiesen die Grün-Weißen teilweise auch in den Tests. Das 1:3 gegen den Regionalligisten SV Heimstetten betrachtete de Prato als „recht ordentliches Ergebnis in der ersten Trainingswoche. Da haben wir gerade in der ersten Halbzeit gegen einen hoch anlaufenden Gegner gute Lösungen gefunden.“

Auch das 2:0 gegen den FC Deisenhofen gefiel dem Coach: „Ein interessantes Spiel auf Augenhöhe gegen eine Mischung aus Bayernliga- und Bezirksligamannschaft.“ Das 0:4 gegen die ambitionierte SpVgg 1906 Haidhausen war dann dem Personalnotstand geschuldet, zumal auch noch Fabian Traub und Dimitrios Vourtsis früh verletzt ausgewechselt werden mussten. „Da hätte ich gern mit voller Palette gespielt, denn das ist kein normaler Bezirksligist“, so de Prato, der sein Team noch zweimal testen lässt: Am Sonntag (12 Uhr), zuhause gegen den VfL Denklingen, und am Mittwoch, 8. Juli (18.30 Uhr), beim SV Waldperlach. Am Samstag darauf (16 Uhr) wird es mit dem Pokal-Heimspiel gegen den TSV Brunnthal schon ernst.

Zum Ligastart am Samstag, 16. Juli (14 Uhr), empfangen die Grün-Weißen den FC Unterföhring.