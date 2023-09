Beim Underdog hat es Haching erwischt

Von: Robert Gasser

Restlos bedient: der verletzte Rechtsverteidiger und Sportdirektor Markus Schwabl beim Pokal-Aus. © Sven Leifer

Nach extrem starken Leistungen in der 3. Liga und om DFB-Pokal hat die SpVgg Unterhaching nun ihre erste Saisonniederlage kassiert. Die 0:3 (0:1)-Pleite beim Regionalligisten FV Illertissen bedeutet das Aus im Bayerischen Toto-Pokal.

Unterhaching – Am Mittag im lauschigen Biergarten des Unterhachinger Sportparks hatte Manni Schwabl schon so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Schon Tage vorher hatte der Haching-Boss den FV Illertissen, der zuletzt zweimal in Folge den bayerischen Pokal gewonnen hatte und in der vergangenen Saison untern anderen den TSV 1860 geschlagen hatte als sehr schweren Gegner bezeichnet. „Ich hab heute irgendwie ein schlechtes Gefühl“, sagte Schwabl rund sieben Stunden vor dem Anpfiff.

Die Befürchtungen des Präsidenten sind dann auch voll und ganz eingetroffen. Illertisen machte seinem Ruf als Pokalschreck alle Ehre. Den Hachinger Alptraum eröffnete Yannick Glessing in der 36. Spielminute. Und statt nach dem Seitenwechsel aufzuwachen und den Regionalligisten unter Druck zu setzen, setzte es vier Minuten nach dem Seitenwechsel den nächsten Rückschlag. Daniele Gabriele erhöhte auf 2:0 für den Pokal-Spezialisten. Das Hachinger Team von Marc Unterberger, das durchaus gut aufgestellt war – allerdings fehlte Torwart Rene Vollath verletzt – fand keine Mittel gegen den perfekt eingestellten Regionalligisten und nach dem 3:0 in der Nachspielzeit durch Hannes Pöschl (90.+3) waren auch die letzten Zweifel am Weiterkommen des Titelverteidigers beseitigt. Somit heißt es für die bayerischen Drittligisten nach dem Achtelfinale: aus vier mach zwei und in Illertissen darf weiter vom vierten Toto-Pokal-Finaleinzug in Folge geträumt werden. Eine wahrlich stolze Leistung.

„Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, leider überhaupt nicht auf den Platz kriegen können“, sagte der tief enttäuschte Unterberger nach dem Schlusspfiff beim Underdog. „Es hat sich schon in den ersten zehn Minuten abgezeichnet, dass Illertissen viel spritziger war, sehr zweikampfstark war und kompakt als Mannschaft aufgetreten ist. Bei uns waren zu viele Fehler im Spiel und wir hatten auch keine klare Torchance. Dann kannst du so ein Spiel hier nicht gewinnen. Wir sind entäuscht und auch ein Stück weit sauer über die gezeigte Leistung. Wir haben uns in den letzten Wochen so viel erarbeitet und machen uns mit so einem Spiel auch was kaputt. Sorry an die mitgereisten Fans, sorry an der Verein.“ Somit ist Haching in der kommenden Saison voraussichtlich im DFB-Pokal nicht dabei. Es sei denn ,die Hachinger werden in der 3. Liga mindestens Vierter. Wird schwer.

Endstation Illertissen: die Hachinger Profis nach der 0:3-Blamage beim Regionalligisten. © Sven Leifer

Schwer enttäuscht: die Hachinger Trainer Marc Unterberger (l.) und Marc Endres. Die Niederlage muss ihnen zu denken geben. © Sven Leifer