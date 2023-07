Bengalo-Ärger für FC Ismaning: Vereinschef sauer auf BFV wegen Geldstrafe

Von: Nico Bauer

Immer in Überzahl: Der FC Ismaning (weiße Trikots) lässt beim 4:0-Testspielsieg gegen Unterföhring nichts anbrennen. Doch ein paar Jugendliche lassen Bengalos abbrennen. (Archivbild) © Gerald Förtsch

Der FC Ismaning hat eine Strafe erhalten, weil Jugendliche bei einem Testspiel Bengalos gezündet haben. Der Vereinschef ist sauer auf den BFV und wirft ihm vor, nur Profit machen zu wollen.

Ismaning – Emanuel Eisenreich, Vorsitzender des FC Ismaning, hat die Lobeshymnen auf das Ehrenamt schon oft gehört. Der Bayerische Fußballverband (BFV), die Gemeinde, der Landkreis. Alle danken sie den Menschen, die sich in der Freizeit in Vereinen engagieren. Dieser Tage fühlt sich Eisenreich als Ehrenamtlicher aber eher bestraft. Grund dafür sind Strafen, die der BFV gegen seinen Verein verhängt hat.

Auslöser war das Testspiel am 1. Juli, das der FCI gegen den Nachbarn FC Unterföhring mit 4:0 gewonnen hat. Zur Pause stand es 3:0, und zu Beginn der zweiten Halbzeit zündeten ein paar Jugendliche, offenbar aus Unterföhring, bengalische Feuer, sogenannten „Bengalos“. Spieler und Funktionäre beobachteten das grinsend. Ein Hauch Ultra-Szene beim Testkick. Nach drei Minuten war die ungefährliche Einlage dann ja auch wieder vorbei.

BFV-Kritik an fehlenden Einlasskontrollen

Das dachten alle zumindest nach dem Spiel. Nun bekam Emanuel Eisenreich als Vorsitzender des FC Ismaning Post vom BFV mit einer Strafe von 300 Euro für den Verein. Dem FCI wird vorgeworfen, dass man keine Einlasskontrollen gemachte hatte und auch die Personalien der Jugendlichen nicht aufgenommen wurden. „Wir verlangen bei Testspielen keinen Eintritt“, sagt Eisenreich. Dass er trotzdem die wenigen Zuschauer von Ordnern kontrollieren lassen müsste, macht E ihn sprachlos. „Es ist fragwürdig, wenn du als Funktionär und Verein Ärger bekommst wegen solchen Kindergartengeschichten“, sagt Eisenreich.

Die Strafe nach dem Vorbereitungsspiel ist kein Einzelfall. Viele Vereine kritisieren, dass sich der Verband bei den kleinsten Dingen mit Strafen bei den Klubs bedient. Der FC Ismaning zahlte an besagtem Wochenende zweimal. Zuvor am 30. Juni bestritt man ein Spiel beim FC Moosinning. Dort mussten die Ismaninger etwas zaubern, weil die erste Mannschaft zeitgleich beim Sommerfest des Hauptsponsors mitarbeitete. Deshalb setzten die Ismaninger einen Jugendspieler ein, der offiziell erst ab dem 1. Juli für die Herren spielberechtigt war. Das Freitagsspiel war fünf Stunden vor der Spielberechtigung. Auch dafür gab es mit einem Brief die Strafe für den Verein ohne Anhörung. Weitere 150 Euro kostete das den FC Ismaning.

„Ich als Ehrenamtlicher komme mir vor wie ein Schwerverbrecher“, schimpft Eisenreich. Ihm dränge sich der Verdacht auf, dass der Verband aus jeder Kleinigkeit Profit schlagen möchte. Dabei fehlen die Euros in der Vereinskasse: „Für das Geld hätten wir den bei uns Fußball spielenden Kindern viele Pommes und Spezis spendieren können.“

