Nächste Nullnummer: FC Aschheim bleibt auch im dritten Spiel ohne Gegentor

Von: Nico Bauer

Der FC Aschheim wahrt im Spiel gegen den FC Schwabing 56 seine weiße Weste. © Alberer

In der Bezirksliga Nord der Fußballer ist der FC Aschheim weiter eine richtig zähe Nummer. Auch im dritten Ligaspiel kassierte der FCA keinen Gegentreffer.

Aschheim – Das 0:0 gegen den FC Schwabing war aber auch die zweite Partie ohne Tore auf beiden Seiten. Die Zuschauer im schmucken Aschheimer Stadion haben schon aufregendere Abende verbracht als diese 90 Minuten, in denen je nach Sichtweise wenige oder gar keine Höhepunkte gab. Beide Mannschaften gingen zu wenig ins Risiko, um die taktischen Fesseln des Spiels zu lockern. Es ist kein Zufall, dass beide Mannschaften ohne Liga-Gegentor in das Spiel gingen und beide die kleine Defensivserie wahrten.

„Schwabing gehört zu den besten Mannschaften der Liga“, sagte der Aschheimer Trainer Vincenzo Contento später, und deshalb konnte er mit dem zweiten torlosen Unentschieden hintereinander leben.

Diego Contento scheitert per Freistoß

Die beiden Mannschaften lieferten sich schon ein recht intensives Spiel mit viel Tempo, aber eben ohne den durchschlagenden Erfolg in den beiden Offensivreihen. Es war das klassische Spiel, in dem nur eine Standardsituation den Knoten lösen könnte.

Und das wäre fast Diego Contento gelungen, als er in der 40. Minute der Bezirksligapartie zu einem Freistoß in Strafraumnähe anlief. Mit etwas Mühe konnte der Keeper den Aschheimer Abschluss aber parieren.

Nach der Pause machte Schwabing dann zu wenig in Überzahl aus einer Aschheimer Zeitstrafe (Andreas Petermeier / 64.), und in der Schlussphase waren die Gastgeber wieder etwas aktiver. Aber letztlich geht das Remis in Ordnung, lautete das Resümee. „Beide Mannschaften hatten viel Respekt voreinander“, sagte Trainer Contento, „und wir haben defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht.“ (Nico Bauer)