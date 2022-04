SV Dornach: Verlieren verboten gegen Tabellennachbar Kammerberg

Von: Guido Verstegen

Dornachs Noah Sohelli beweist seine Zweikampfstärke. © Gerald Förtsch

Verlieren verboten: Im Falle einer Niederlage beim Tabellennachbarn SpVgg Kammerberg finden sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach auf Relegationsplatz elf wieder.

Dornach – Angesichts der Tabellenstände in der Ost- und Südstaffel spricht viel dafür, dass der Elfte der Bezirksliga Nord in der Relegation nicht um den Klassenerhalt spielen muss– doch darauf, dass man am Ende der Runde tatsächlich als bester Elfter der drei Gruppen dasteht, will man sich beim SV Dornach nicht verlassen.

Ein Sieg am Sonntag (15 Uhr) würde da sehr helfen: Gastgeber SpVgg Kammerberg (32) belegt mit einem Punkt Abstand auf die Dornen (33) Rang elf und will nach 14 Zählern aus den jüngsten acht Partien den nächsten Schritt machen.

Die Dornacher haben im gleichen Zeitraum lediglich sechs Punkte erobert und sind unter Druck – auch wenn das Team auf der Zielgraden ein Spiel mehr als die Kammerberger hat und der dahinter liegende SVA Palzing auf der Zielgeraden maximal 32 Zähler erreichen kann.

All diesen Rechenspielchen will Trainer Anton Plattner aus dem Weg gehen: Er hofft, dass sein Team an die hervorragende erste Halbzeit beim 0:3 gegen den Zweiten TSV Jetzendorf anknüpfen kann („Da waren wir klar besser“) und rechtzeitig ihren Punch vor dem Tor wiederfindet. In aktuell 24 Spielen erzielte das Team 35 Treffer –in der Abbruchsaison 2019/2021 waren es 59 in 22 Partien.

Die Personalsituation bleibt schwierig: In den beiden zurückliegenden Partien wechselte Plattner jeweils Torwart Dominik Bertic als Feldspieler ein, Manuel Wagatha fällt wegen seiner im Jetzendorf-Spiel erlittenen Zerrung aus. (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellung: Dörsch - Wanzinger, Leidecker, Akbulut, Reiter - Partenfelder, Soheili, Gossner, Buck - Regiert, Amadodin