SV Dornach: Plötzlich unter Druck - Abstiegssorgen wachsen

Von: Guido Verstegen

Für Anton Plattner und seine Mannschaft stehen wegweisende Wochen an. © Förtsch/Archiv

Bei einer Niederlage im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Jetzendorf ist das Thema Abstieg für die Fußballer des SV Dornach greifbarer denn je.

Dornach - Weil der SV Dornach am Wochenende sein Sechs-Punkte-Spiel gegen den abstiegsbedrohten SVA Palzing verloren hat, richtet sich der Blick nun mehr denn ja nach unten.

Auch wenn es in der Tabelle recht eng zugeht und es daher schnell wieder in die andere Richtung laufen kann, steht der Rangzehnte (33 Punkte) ausgerechnet in der Partie gegen Aufstiegskandidat TSV Jetzendorf unter Druck. Denn die SpVgg Kammerberg (31 Punkte – deren Spiel am Dienstag in Schwabing war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet) sitzt den Dornen in Nacken, sodass auch dem direkten Duell der Tabellennachbarn am nächsten Sonntag große Bedeutung zukommt.

Sorgenfalten beim SV Dornach

Gegner Jetzendorf hat von den jüngsten sieben Partien sechs gewonnen und dabei nur einmal unentschieden gespielt – weil der lange souverän führende ASV Dachau zuletzt Federn ließ, ist die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Schäffler wieder voll dabei im Titelrennen und wird alles daransetzen, das 0:3 im Hinspiel vergessen zu machen.

Von einem solchen Resultat werden sie in Dornach im Moment vermutlich nicht einmal träumen. „Gegen Palzing hat die Mannschaft nichts Produktives zustande gebracht und muss sich nun zeigen“, sagt Trainer Anton Plattner. Maximilian Leidecker rückt vermutlich in die Startelf, ansonsten sind die personellen Alternativen rar gesät – zuletzt saß nur ein Feldspieler neben zwei Keepern und dem Torwart-Trainer auf der Bank. (Guido Verstegen)

Voraussichtliche Aufstellung SV Dornach: Dörsch - Reiter, Wagatha, Leidecker, Stengelin - Tokoro, Wagatha, Soheili, Partenfelder - Goßner, Amadodin