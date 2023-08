SV Dornach fegt Waldperlach vom Feld: „Wir haben uns richtig ausgetobt“

Von: Nico Bauer

Dornach überzeugte mit fünf Treffern gegen den SV Waldperlach. © Roland Schäfer

Auch sein zweites Spiel gestaltet der SV Dornach siegreich: Die Mannschaft von Stojmenovic ließ Waldperlach keine Chance und traf insgesamt fünfmal.

Dornach – Nach dem Sieg ist vor dem Sieg. Der SV Dornach hat auch sein zweites Spiel in der Bezirksliga Ost gewonnen – und das mit einem fulminanten 5:0 (1:0) beim SV Waldperlach. Die Mannschaft von Trainer Nebosja Stojmenovic zeigte einen absolut reifen Auftritt und siegte dann auch in der Höhe verdient. Der Dornacher Trainer hatte seine Mannschaft vor Waldperlach gewarnt und das waren keine leeren Worte, denn gerade in der ersten Halbzeit hätte das Match auch ganz anders laufen können.

Stojmenovic wurde in den ersten 15 Minuten überrascht, weil sein Team entgegen des Matchplans munteres Forechecking betrieb. Waldperlach spielte immer wieder Bälle in freie Räume und war torgefährlich ohne die ganz große Chance. Erst nach 20 Minuten hatte man sich auf das im Vorfeld besprochene Vorgehen besonnen und ab da ließen die Dornacher defensiv nahezu nichts mehr zu. Die Gäste hatten immer wieder zu schnellen Umschaltsituationen nach Balleroberungen und konterten eiskalt.

„Wir haben uns richtig ausgetobt, weil die Räume auch vorhanden waren“

„Wir haben uns richtig ausgetobt, weil die Räume auch vorhanden waren“, sagte der zufriedene Trainer später. Manuel Ring sorgte für die Pausenführung (28.) und traf in Durchgang zwei noch einmal (56.) neben Sinisa Antonic (48.), Felix Partenfelder (73.) und Dominik Goßner (75.). Der zur Halbzeit eingewechselte Abdullah Aynaci machte zwar kein Tor, war aber an mehreren Treffern beteiligt. Deshalb ernannte der Trainer ihn zum Matchwinner in Waldperlach.

Unterdessen musste Markus Hanusch verletzt raus und man hofft im Dornacher Lager, dass die Untersuchung in den nächsten Tagen nichts Schlimmeres ergibt. (nb)

SV Waldperlach – SV Dornach 0:5 (0:1)

SVD: Bertic, Leidecker, Partenfelder (78. Wagatha), Goßner, Ring, Hanusch (46. Aynuci), Soheili (78. Bittl), Wanzinger, Alex (78. Reiter), Rankovic (69. Smajilovic), Antonic.

Tore: 0:1 Ring (28.), 0:2 Antonic (48.), 0:3 Ring (56.), 0:4 Partenfelder (73.), 0:5 Goßner (75.). Schiedsrichter: Fabian Balasch (Buchbach); Zuschauer: 80.