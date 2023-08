SV Dornach mit Last-Minute-Tor - Joker Can Bozoglu wird Matchwinner gegen TSV Siegsdorf

Von: Guido Verstegen

Teilen

Tolle Parade vom Dornacher Torwart Dominik Bertic. Fotos: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Nebojsa Stojmenovic vom SV Dornach hatte ein goldenes Händchen. Kurz vor Schluss wechselte der 60-Jährige gegen den TSV Siegsdorf den Sieg ein.

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach haben sich in der Gruppe Ost mit einem Erfolg eingeführt und den TSV Siegsdorf mit 2:1 besiegt. Ein Last-Minute-Tor des kurz zuvor eingewechselten Can Bozoglu bescherte dem SV Dornach im Duell mit dem TSV Siegsdorf drei glückliche, aber dennoch verdiente Punkte. Nach feiner Vorarbeit von Kapitän Dominik Goßner musste der Angreifer den Ball nur noch über die Linie drücken (90.+1).

So treffsicher wie sie aufhörten, so treffsicher hatten die Dornen auch begonnen: Johannes Wanzinger schickte Felix Partenfelder steil, und dessen Zuspiel verwertete Co-Spielertrainer Manuel Ring zur 1:0-Führung (3.). „Das frühe Tor hat uns gutgetan, die Nervosität war im ersten Spiel doch deutlich zu spüren“, sagte der Sportliche Leiter des SV Dornach, Jakob Krütten. Die beste Chance der Gäste in der ersten Halbzeit machte SVD-Keeper Dominik Bertic mit einer Glanztat zunichte (20.).

Dornachs Aynaci verpasst Vorentscheidung direkt nach Wiederanpfiff

Gleich nach Wiederbeginn hatte Dornachs Abdullah Aynaci das sichere 2:0 auf dem Fuß, als er den Ball im Anschluss an einen Bertic-Abschlag und ein tolles Solo rechts am Tor vorbei setzte (47.). Auch in der Folgezeit machten die Gastgeber zu wenig aus ihrer spielerischen Überlegenheit und vor allem aus ihren Torchancen: So scheiterte auch Partenfelder in aussichtsreicher Position (55.).

Die robust auftretenden Gäste kamen vor allem über den Kampf, konnten sich aber immer wieder mal offensiv lösen und glichen aus abseitsverdächtiger Position aus: Florian Aigner bediente Sebastian Reiter, der in der Mitte schneller als Innenverteidiger Markus Hanusch und Torwart Bertic reagierte (68.). „Da hatten wir eine schlechte Phase, und das hat der Gegner auch prompt ausgenutzt“, stellte Jakob Krütten fest. Die Dornacher bekamen die Angelegenheit aber wieder in den Griff und machten das Ganze spannender als unbedingt nötig. (GUIDO VERSTEGEN)

SV Dornach - TSV Siegsdorf 2:1 (1:0).

SV Dornach: Bertic - Wanzinger (87. Reitmayer), Leidecker (70. R. Reiter), Hanusch, Peretin - Partenfelder, Soheili (57. Rankovic), Goßner, Napel - Ring (61. Antonic) - Aynaci (80. Bozoglu).

Tore: 1:0 Ring (3.), 1:1 S. Reiter (68.), 2:1 Bozoglu (90.+1).

Schiedsrichter: Calin Lazar (TSV Fürstenfeldbruck West).

Zuschauer: 47