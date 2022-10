„Ganz anderes Auftreten“ - SV Dornach zeigt klare Reaktion nach Klatsche

Von: Patrik Stäbler

Alexander Schmidbauer war zufrieden mit der Antwort seines Teams. © Gerald Förtsch

Eine Woche nach der 1:5-Abreibung im Spitzenspiel gegen den FSV Pfaffenhofen hat der SV Dornach die von Trainer Alexander Schmidbauer geforderte Reaktion gezeigt:

Dornach – Beim souveränen 3:0-Erfolg gegen das Kellerkind aus Untermenzing waren die Gäste gut eine Stunde lang drückend überlegen und hätten sogar noch mehr als drei Tore schießen können. Erst in der Schlussphase schaltete der Favorit mehrere Gänge runter, geriet aber nie ernsthaft in Gefahr.

„Der Sieg war völlig verdient, auch wenn er am Ende vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist“, bilanziert SVD-Coach Schmidbauer. „Das war heute ein ganz anderes Auftreten als letzte Woche.“ So brauchten die Gäste aus Dornach zwar zehn Minuten, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Doch ab dem 1:0 durch Malik Abasse reihte der SVD eine Topchance an die nächste.

Dennoch dauerte es bis zur 41. Minute, ehe Manuel Ring mit einem feinen Schlenzer über den Keeper auf 2:0 erhöhte. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Josef Zander, dessen Schuss vom Innenpfosten ins Netz rauschte – zum beruhigenden 3:0-Halbzeitstand.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hätte seine Elf durchaus noch nachlegen können, berichtet Schmidbauer. Erst in den letzten 20 Minuten sei Untermenzing stärker aufgekommen und hätte sich einen Ehrentreffer verdient gehabt. Doch SVD-Keeper Dominik Bertic hielt seinen Kasten sauber. (ps)

SV Untermenzing – SV Dornach 0:3 (0:3)

SVD: Bertic, Leidecker, Mosig, Reiter, Abasse, Buck (90. Schäfer), Gossner (87. Fleischmann), Soheili, Rakaric (83. Kahl), Ring, Zander (87. Bagci).

Tore: 0:1 Abasse (13.), 0:2 Ring (41.), 0:3 Zander (44.).

Schiedsrichter: Mert Akkoyun (TSV Peiting).

Zuschauer: 120.