BFV-Auswahl schlägt auch Irland und hat Endspiel vor der Brust

Julian Kania vom TSV Schwaben Augsburg hat vereits vier Tore auf seinem Konto. © Fabian Frühwirth/BFV

Die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hat das Tor zum Endspiel um Europas Amateurfußball-Krone bei der UEFA-Regions’-Cup-Endrunde in Galicien mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Irland weit aufgestoßen.

Deisenhofen – Zweites, Spiel, zweiter Sieg, weiterhin ohne Gegentor. Im letzten Spiel der Gruppe A geht es am morgigen Mittwoch (19 Uhr, live auf dem BFV-YouTube-Kanal) gegen Spanien um den Finaleinzug.

Die Gastgeber sind ebenso wie Deutschland nach zwei Erfolgen (2:1 gegen Bosnien-Herzegowina, 2:0 gegen Irland) verlustpunktfrei. Der BFV-Auswahl würde aufgrund der besseren Tordifferenz ein Remis im direkten Duell zum Weiterkommen genügen. Beim Sieg gegen Irland stand Martin Mayer vom FC Deisenhofen erneut in der Startformation.

Gerade einmal 46 Stunden nach dem 5:0 (2:0)-Auftaktsieg gegen Bosnien-Herzegowina legte die BFV-Auswahl im „Campo Municipal de Burgáns“ von Cambados, rund 25 Kilometer vom Teamquartier in Sanxenxo entfernt, nach und bezwang auch die Auswahl Irlands dank eines frühen Eigentores von Jack Mcmullan (7.) und des Treffers von Julian Kania (72.). Für den Angreifer vom Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg war es nach seinem Dreier-Pack gegen Bosnien-Herzegowina bereits das vierte Turniertor.

„Es war das erwartet schwere Spiel mit vielen hohen Bällen, da muss man mit voller Überzeugung in die Luftduelle gehen. Das haben die Jungs perfekt gemacht - wir haben defensiv wenig zugelassen. Mit dieser Bereitschaft und dieser Mentalität bin ich absolut zufrieden“, sagte BFV-Cheftrainer Engin Yanova nach 90 hart umkämpften Minuten. In der robust geführten Partie zeigte Schiedsrichter Luis Teixeira aus Andorra gleich zehn Gelbe Karten – sieben davon kassierten die Kicker von der grünen Insel, auch Coach Gerry Davis wurde verwarnt. Aufseiten Deutschlands wird Mathias Bauer vom FC Memmingen im Gruppen-„Finale“ gegen Spanien fehlen, er kassierte seine zweite Gelbe Karte. „Ja, das ist bitter, aber wir sind hier als Team und es wird einer für mich spielen, der sich auch gegen Spanien zerreißt“, sagte Bauer.

„Es war ein hartes, aber zu keinem Zeitpunkt unfaire Partie – am Ende verstehe ich den Referee nicht“, sagte Irlands Coach Davis: „Wir haben gegen eine starke deutsche Mannschaft verloren, die am Ende in der Lage war, nochmals enorme Qualität von der Bank zu bringen.“

Für den deutschen Delegationsleiter, BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, „ist unser Team für diesen Einsatz und diesen Kampfgeist belohnt worden. Aber klar ist auch: noch ist nichts gewonnen, auf uns wartet mit Spanien das nächste schwere Spiel“. (mm)

BFV: Zech (FC Ingolstadt 04 U21) - Sponer (TSV 1860 München U21), inkler (TSV 1860 U21), Bauer (FC Memmingen), Manuba (TSV 1865 Dachau) - Karaogul (FC Ingolstadt 04 U21), Götzendörfer (FC Ingolstadt U21; 70. Roth/FC Ismaning) - Bell (TSV 1860 München U21; 83. Perconti/FC Ingolstadt U21), Martin Mayer (FC Deisenhofen; 61. Leugner/TSV Landsberg), Kosuch (TSV 1865 Dachau; 62. Neziri/TSV 1860 U21) - Kania (TSV Schwaben Augsburg; 83. Sauer/TSV Kornburg)

Tore: 1:0 Mcmullan (7., Eigentor), 2:0 Kania (72.)

Schiedsrichter: Luis Teixeira (Andorra).