BFV-Auswahl setzt auf Mayers Routine

Von: Umberto Savignano

Engagiert wie eh und je: Martin Mayer, Urgestein des FC Deisenhofen. © Robert Brouczek

UEFA REGIONS’ CUP: Auch Deisenhofens Torwart Enrico Caruso spielt für Bayern international.

Deisenhofen – Ein spielfreies Wochenende zu einem mit Anfang Oktober recht ungewöhnlichen Zeitpunkt beschert der Terminplan den Bayernligafußballern. 18 Spieler sind allerdings im Einsatz – und das gleichermaßen intensiv wie international: Eine Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) vertritt Deutschland im UEFA Regions’ Cup, der der Grund für die Wettkampfpause in der heimischen Liga ist. Bei der Vorrunde dieser Europameisterschaft der Amateure kommen auf die BFV-Kicker in Latina, 70 Kilometer südöstlich von Rom, gleich drei Partien zu: Heute starten sie gegen Nordmazedonien, am Sonntag treffen sie auf die von Jersey vertretenen Engländer und am Mittwoch auf die Gastgeber der Region Latium (Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr).

Auch zwei Akteure vom FC Deisenhofen sind dabei: Torwart Enrico Caruso und Martin Mayer. „Das erste Mal davon gehört, dass ich in der engeren Wahl bin, habe ich nach dem Spiel gegen 1860 Rosenheim“, erinnert sich Mayer. Mitte Juli hatten die Deisenhofner den Regionalliga-Absteiger mit 4:1 abgefertigt. Mayers damaliger Auftritt mag durchaus zu seiner Nominierung beigetragen haben, denn Trainer Engin Yanova und sein Team gaben sich viel Mühe bei der Auswahl seiner Spieler. Sie besuchten über 50 Bayernliga-Partien, trafen dann nach drei Trainingseinheiten mit dem erweiterten Aufgebot ihre endgültige Personalentscheidung: „Dass wir die Sache sehr ernst nehmen, unterstreicht schon allein die Tatsache, dass wir so oft unterwegs waren, um den bestmöglichen Kader zu sichten“, so Yanova.

Dabei passt Mayer gar nicht ins gewöhnliche Anforderungsprofil der BFV-Truppe. „Um am Ende auch für die Spieler einen Effekt der Nachhaltigkeit zu erzielen, war es uns wichtig, vor allem junge Spieler im Kader zu haben, die aus dem Juniorenbereich kommen und noch nicht so lange bei den Männern spielen. Sie haben noch einen Weg vor sich und sollen dafür etwas von diesem Turnier mitnehmen“, erklärt Yanova, der aber auch weiß, dass die Youngster Führung brauchen. „Dabei helfen uns eben auch erfahrene Spieler wie Sebastian Brey, der schon mal dabei war, oder Martin Mayer mit seinen 35 Jahren.“

Die Teilnahme ist also durchaus eine gewisse Auszeichnung für Mayer, und eine reizvolle Herausforderung dazu: „Ich freu mich drauf.“ Ob die Bayernliga-Kicker an den Erfolg von 2019, als sie im eigenen Land Zweiter wurden, anknüpfen können, darüber wagt das FCD-Urgestein keine Prognose: „Die Chancen kann ich gar nicht einschätzen, weil man die anderen Mannschaften überhaupt nicht kennt.“

Selbst für den Coach ist das Vorrundenturnier im 7000 Zuschauer fassenden Stadio Domenico Francioni, in dem normalerweise der Serie-C-Klub Latina Calcio 1932 seine Punktspiele austrägt, eine Wundertüte: „Was uns letztlich erwartet, werden wir erst wirklich sehen, wenn der Ball rollt. Es gibt nahezu kein Material der Gegner, um gezielte Vorbereitungen treffen zu können“, sagt Yanova. „Aber das macht den Reiz dieses Turnieres aus, das wissen wir aus den Vorjahren.“ Die Aufgabe ist jedenfalls anspruchsvoll: Nur der Sieger dieser Vorrundengruppe erreicht die Endrunde mit acht Teams, die im Juni 2023 ausgetragen wird.

Kader

Tor: Enrico Caruso (FC Deisenhofen), Ludwig Zech (FC Ingolstadt 04 U21).

Abwehr: Flemming Schug (FC Memmingen), Mathias Bauer (FC Memmingen), Daniel Winkler (TSV 1860 München U21), Valentin Sponer (TSV 1860 München U21), Anthony Manuba (TSV 1865 Dachau), Sebastian Brey (TSV 1865 Dachau), Nicolai Oppelt (TSV Kornburg).

Mittelfeld: Marco Mannhardt (TSV 1860 München U21), Martin Mayer (FC Deisenhofen), Rufus Roth (FC Ismaning), Mario Götzendörfer (FC Ingolstadt 04 U21), Marcel Kosuch (TSV 1865 Dachau), Julian Baumgärtner (DJK Don Bosco Bamberg).

Sturm: Egson Gashi (FC Ingolstadt 04 U21), Yannick Frey (SpVgg Bayern Hof), Marko Zivanovic (TSV 1860 München U21).

Spielplan Vorrunde

Gruppe F: England – Italien (29. September, 15 Uhr, Aprilia), Deutschland – Nordmazedonien (29. September, 15 Uhr, Latina), Italien – Nordmazedonien (2. Oktober, 15 Uhr, Aprilia), Deutschland – England (2. Oktober, 15 Uhr, Latina), Nordmazedonien – England (5. Oktober, Aprilia), Italien – Deutschland (5. Oktober, Latina).