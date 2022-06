„Elf der Saison“ in Landesliga Südost: Traunstein stellt Mittelfeld-Duo - Top-Torjäger Fischer fehlt

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

(v.l.) Johannes Maier, Kenan Smajlovic und Maximilian Manghofer haben es in die „Elf der Saison“ geschafft © FuPa

Die Saison in der Landesliga Südost ist zu Ende. Wir haben hier für euch die besten Spieler der vergangenen Spielzeit in unserer „Elf der Saison“.

Oberbayern - Die Saison der Landesliga Südost gehört der Geschichte an. Der SV Erlbach konnte sich letztendlich mit komfortablen Abstand von der Konkurrenz aus Unterföhring und Schwaig absetzen und die Meisterschaft perfekt machen. Am anderen Ende der Tabelle müssen der FC Töging und der TSV Kastl den Gang in die Bezirksliga antreten. Zudem konnten sich SB Rosenheim und TV Aiglsbach in der Abstiegsrelegation nicht durchsetzen und stehen als weitere Absteiger aus der Landesliga fest. Zum Abschluss der Saison präsentieren wir euch nun die „Elf der Saison“. Wer hat es geschafft? Stellt der Meister die Großzahl an Spielern oder gibt es Überraschungen?

Torwart: Sebastian Fritz macht das Rennen in die „Elf der Saison“

Mit dem FC Unterföhring stellte Sebastian Fritz die zweitbeste Abwehr der Liga und verhalf in seinen 30 Einsätzen den Münchnern tatkräftig zum zweiten Platz der Landesliga Südost. Sebastian Fritz darf sich mit sieben Nominierungen in der „Elf der Woche“ über einen Stammplatz in der „Elf der Saison“ freuen. Neben unzähligen Paraden steuerte der 29-jährige ehemalige Bayernliga-Keeper dazu noch drei Assists bei. Eine Wahnsinns-Statistik auf der Position des Torhüters.

Abwehr: Manghofer führt Defensivverbund an

In der Verteidigung darf ein Spieler nicht fehlen. Mit zehn Nominierungen führt Erlbachs Maximilian Manghofer die Abwehrreihe an. Mit seinem SV stellte er die beste Defensive der Liga. Und das mit Abstand. Nur 18 Gegentreffer musste der Meister in der letzten Saison hinnehmen. Eine Mords-Quote bei 34 Ligaspielen. Doch auch in der Offensive half der erst 20-Jährige mit. Zwei Vorlagen und sieben Tore steuerte er in 32 Einsätzen bei, vier davon per Elfmeter.

Neben ihm läuft Birol Karatepe auf. Der Verteidiger vom TSV Ampfing schaffte es achtmal in die „Elf der Woche“. In 26 Einsätzen erzielte der Abwehr-Routinier acht Treffer. Starker Wert für einen Defensiv-Spezialisten. Mit seinem Beitrag sowohl hinten als auch in der Offensive verhalf er seinem TSV zum Klassenerhalt in der Landesliga Südost.

Das Trio wird komplettiert von Maximilian Biegel. Er schaffte es fünfmal in das Team der Woche. In ihrer ersten Saison in der Landesliga verhalf er dem SV Bruckmühl zum Klassenerhalt und darf nächstes Jahr ein weiteres Mal in der Landesliga seinen Kasten sauber halten.

Mittelfeld: Traunstein-Duo dominiert das Mittelfeld - Straßer vertritt Absteiger Kastl

Mit 14 Nominierungen hat Kenan Smajlovic die meisten in der ganzen „Elf der Saison“. Der Mittelfeldspieler vom SB Chiemgau Traunstein bereitete zwei Treffer vor und erzielte in der vergangenen Saison selber elf Buden. Damit ist er einer der Hauptgründe für den Verbleib der Traunsteiner in der Landesliga Südost. Sein Mittelfeld-Kollege Moritz Knauer ist daran auch nicht ganz unschuldig. Er bestritt alle 34 Saisonspiele für den SB Chiemgau-Traunstein und schaffte es sechsmal in die „Elf der Woche“.

Auch der FC Unterföhring ist in der Mittelfeldreihe unserer „Elf der Saison“ vertreten. Mit acht Nominierungen schafft Ajlan Arifovic den Sprung ins Team. Der ehemalige Regionalliga-Spieler kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 31 Einsätze für die Münchner. Zur kommenden Saison wird der 24-Jährige für den Bayernligisten TSV Landsberg auflaufen.

Alois Straßer sorgt für die kleine Überraschung im Mittelfeld. Dank seiner sechs Nominierungen nimmt der 30-jährige vom Tabellenschlusslicht TSV Kastl den letzten Platz ein. Der Mittelfeld-Routinier und Landesliga-Dauerbrenner bestritt 28 Partien in der abgelaufenen Saison für den Absteiger. Damit kommt er auf insgesamt 184 Landesliga-Partien in seiner Karriere.

Angriff: Top-Torjäger Bastian Fischer fehlt im Offensiv-Gespann

Die Offensive wird angeführt vom Meister-Duo aus Erlbach. Johannes Maier (neunmal „Elf der Woche“) und Sebastian Hager (fünfmal „Elf der Woche“). Zusammen schossen die Stürmer 37 Tore für den Meister. Dazu kommen 19 Assists. Mit 56 Scorern ist dieses brandgefährliches Stürmer-Duo verantwortlich für die überragende Saison des SV Erlbach. Denn mit 84 Saisontreffern stellt der Bayernliga-Aufsteiger die zweitbeste Offensive der Liga.

Das Trio wird ergänzt vom Aiglsbacher Stefan Liebler. Mit acht Nominierungen hat er sich einen Platz in der „Elf der Saison“ verdient. Mit 19 Treffern und fünf Assists in 29 Einsätzen konnte der Angreifer dem TV zum Relegationsplatz verhelfen. Den Abstieg in die Bezirksliga West konnte der 25-Jährige ehemalige Ingolstädter allerdings nicht verhindern.

Wie kommt die „Elf der Saison“ zustande?

Die „Elf des Jahres“ wählt ihr hauptsächlich selbst. Die Spieler, die es in der bisherigen Spielzeit am häufigsten in die „Elf der Woche“ geschafft haben, machen den Sprung in die „Elf des Jahres“. Für die Nominierung der „Elf der Woche“ gibt es aber auch weitere Kriterien und Faktoren. Neben den abgegebenen Stimmen beeinflussen auch Statistiken, Tore und Vorlagen das Wochen-Ranking. Spieler, die weniger als 20 Minuten im Einsatz waren, werden außerdem nicht berücksichtigt. (Sebastian Isbaner)