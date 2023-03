Fernschüsse und Hackentor aus Oberbayern: BFV sucht den „Treffer des Monats“

Von: Louisa Genthe

Leonel Antonio Morais von der SpVgg Höhenkirchen ist mit seinem Fernschuss für den „Treffer des Monats“ nominiert. © SpVgg Höhenkirchen

Auch diesen Monat ist es wieder so weit und der BFV kürt den „Treffer des Monats“ Februar 2023. Drei der ausgewählten Traumtore sind aus Oberbayern.

München – Beim „Treffer des Monats“ sucht der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) jeden Monat den schönsten Treffer aus dem Amateurbereich in ganz Bayern. Dabei ist es ganz egal, wie der Treffer erzielt wurde. Genauso unwichtig sind Alter, Geschlecht oder die Liga in der gespielt wird. Der Fallrückzieher eines U17 Spielers aus der Landesliga ist genau so gern gesehen wie der Kopfball einer U13 Spielerin aus der Kreisliga.

Diesen Monat stammen drei der sechs ausgewählten Treffer von Spielern aus Oberbayern: Lukas Trautmann, Laura Pirker und Leonel Antonio Morais. Die drei Tore unterscheiden sich zwar komplett, hinterlassen aber alle Eindruck.

Lukas Trautmann könnte sich mit Treffern wie diesen nach oben spielen: Der 14-Jährige vom TSV Moosach-Hartmannshofen traf im Vorbereitungsspiel gegen den TSV Milbertshofen zum Ausgleich. In der gegnerischen Hälfte eroberte er den Ball und lief gerade aufs Tor zu. Nach einem Haken zur linken Seite entschloss er sich kurz vorm Sechzehner einfach mal abzuziehen – mit Erfolg! Der Ball landete perfekt platziert im oberen linken Kreuzeck.

Bayern-Treffer des Monats: Sieger besucht mit Mannschaft Blickpunkt Sport

Auch Laura Pirker von der SG Haar/Grasbrunn gelang ein Traumtor in der Halle: Einen Fernschuss ihrer Mitspielerin lenkte sie mit der Hacke volley weiter ins Tor. Die gegnerische Torhüterin konnte sie damit irritieren und der Ball landete im Netz. Mit diesem Treffer erhöhte die 16-Jährige den Spielstand gegen den ESV München Ost.

Einen spektakulären Siegestreffer versenkte Leonel Antonio Morais von der SpVgg Höhenkirchen. Ein Pass von der Mittellinie landet auf der linken Seite bei Morais. Von dort zieht der Mittelfeldspieler mit einem Haken in die Mitte und zögert nicht lange, bevor er den Abschluss sucht. Aus 25 Metern fliegt der Ball über die restlichen Feldspieler und landet im rechten Kreuzeck – keine Chance für den gegnerischen Torhüter, diesen Distanzschuss zu halten.

In einem Online-Voting treten die drei oben genannten gegen drei weitere Spieler an. Der Gewinner erhält die „Bayern-Treffer“-Trophäe und nimmt automatisch am nächsten Wettbewerb für den „Bayern-Treffer des Jahres“ teil. Außerdem wird die ganze Mannschaft zu „Blickpunkt Sport“ ins Studio eingeladen.