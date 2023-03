SpVgg Unterhaching: Bierofkas U17 steigt ab

Von: Robert Gasser

Trainer Daniel Bierofka konnte den Abstieg mit der Hachinger U17 in die Bayernliga nicht verhindern. © Brouczek

1:7 gegen Freiburg besiegelt den Abstieg – Hachings U19 hofft noch

Unterhaching – Ein schwarzer Spieltag liegt hinter den Fußball-Junioren-Bundesliga-Mannschaften der SpVgg Unterhaching. Besonders bitter: Der Abstieg der Hachinger U17 steht nun fest. Die B-Junioren werden seit dieser Saison von Daniel Bierofka trainiert, dem früheren Trainer der ersten Mannschaft des TSV 1860.

Die U19 der Vorstädter war zu Gast beim SV Darmstadt. Gegen den direkten Konkurrenten wollte die Mannschaft von Cheftrainer Marc Unterberger wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Hoch motiviert starteten die Vorstädter in die Partie und gingen so nach 21 Spielminuten durch Leo Gabelunke mit 1:0 in Führung. Allerdings verpassten es die Hachinger Talente Youngsters, einen zweiten Treffer und damit die Entscheidung nachzulegen. Kurz vor dem Abpfiff dann der Schock für Haching. In der 86. Spielminute glich Nick Luca Sauer für die Lilien aus und so endete die Partie 1:1. Damit bleiben die Vorstädter vorerst auf einem Abstiegsplatz. Noch besteht aber eine Möglichkeit auf den Klassenerhalt. Schon am heutigen Mittwoch ist der FSV Mainz 05 zu Gast (Anpfiff auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark ist um 13 Uhr) und am darauffolgenden Samstag kommt der FC Augsburg (ebenfalls 13 Uhr).

Keine Chance mehr auf den Klassenerhalt hat Hachings U17. In der B-Junioren- Bundesliga steigen in diesem Jahr von 17 Teams gleich sechs Mannschaften ab. Im letzten Saisonspiel beim SC Freiburg hatte die Bierofka-Elf nochmal die Möglichkeit, auf einen Nicht-Abstiegsplätze zu klettern. Gegen den Bundesliga-Nachwuchs aus dem Breisgau hatten die Vorstadt-Youngstersjedoch keine Chance. Nach 22 Minuten gingen die Hausherren in Führung. Zu diesem Zeitpunkt war es noch ein ausgeglichenes Spiel und kurz darauf hatte Haching noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, Freiburg legte allerdings schnell nach und so stand es zur Pause 2:0. Auch im zweiten Durchgang konnte die Bierofka-Elf nichts mehr an der Niederlage ändern. Die Breisgauer legten zudem noch ganze fünf Tore nach und so endete das Spiel 7:1. Das einzige Gäste-Tor erzielte Leonard Fuchs.

Damit steigt Hachings U17 aus der Junioren-Bundesliga ab und tritt in der kommenden Saison in der Bayernliga an.