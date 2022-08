SpVgg Unterhaching: Bierofkas U17 startet mit Niederlage

Von: Robert Gasser

Niederlage beim Debüt: Daniel Bierofkas Hachinger U17 unterlag der TSG Hoffenheim im heimischen Sportpark 2:4. © Sven Leifer

Hachings B-Junioren unterliegen Hoffenheim 2:4 – U19 spielt 1:1 beim SC Freiburg.

Unterhaching – Während die A-Junioren der SpVgg Unterhaching mit einem Unentschieden in die neue Saison der U19-Bundesliga Süd/Südwest starteten, mussten die Hachinger B-Junioren mit ihren neuen Trainer Daniel Bierofka eine 2:4-Niederlage bei der TSG Hoffenheim hinnehmen.

Bereite einen Tag vor dem Spiel war die U19 von Cheftrainer Marc Unterberger nach Freiburg gereist, um dort in die Saison zu starten. In der Anfangsphase zeigten beide Teams gute und kreative Ansätze, größere Torchancen blieben allerdings aus. In der 16. Spielminute setzte der Sportclub aus dem Breisgau dann aber das erste Ausrufezeichen. Nach einer Ecke stieg der Freiburger Noah Wagner am höchsten und versenkte das Leder per Kopfball zum 1:0 für die Hausherren. Haching reagierte schnell und schon zwei Minuten später bewahrte der Pfosten die Gastgeber vor dem Ausgleich. Im zweiten Durchgang erarbeitete sich die Spielvereinigung dann mehrere Möglichkeiten. Es dauerte allerdings bis in die Nachspielzeit, ehe Aaron Keller den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. So entführten die Vorstädter einen Punkt aus dem Breisgau.

Die Hachinger U17 empfing die TSG Hoffenheim im heimischen Sportpark. Vor 200 Zuschauern eröffnete die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Bierofka die Saison in der U17-Bundesliga Süd/Südwes. In den ersten Minuten der Partie kamen beide Teams zu mehreren Möglichkeiten, sie konnten diese aber nicht zur Führung nutzen. In unterhaltsamen ersten 45 Minuten rettete unter anderem der Pfosten für den Bundesliganachwuchs der TSG und so hieß es lange 0:0, ehe Hoffenheim fast mit dem Pausenpfiff die 1:0-Führung durch Tiago Poller erzielen konnte. Der Hoffenheimer Mittelfeldspieler schlug auch in der zweiten Halbzeit gleich wieder zu und baute die Führung in der 52. Spielminute auf 2:0 aus. Haching hatte in dieser Phase wenig entgegen zu setzen und fing sich wenige Minuten später das 0:3 durch den gerade erst eingewechselten Blessing Makanda (60.). Doch die Hoffnung kehrte zurück, als sich Alexander Leuthard auf der linken Seite einmal mehr durchsetzte und auf 1:3 verkürzen konnte (65.). Anschließend hatte Haching mehr vom Spiel und zehn Minuten vor Spielende setzte sich der eingewechselte Gibson Adu überragend auf der rechten Seite durch. Der Youngster zog das Spielgerät scharf in die Mitte und dort vollendete Cornelius Pfeiffer zum 2:3-Anschlusstreffer.

In der 85. Minute setzten die Gäste den Schlusspunkt mit dem Tor zum 4:2-Endstand.

Intensiver Kampf und den Ball: Hachings Philipp Zimmerer (r.) behauptet sich gegen seinen Gegenspieler. © Sven Leifer