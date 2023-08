Bisher stabiles Abwehrbollwerk zerfällt zu Fragmenten – FC Aschheim geht 0:4 unter

Von: Nico Bauer

Aschheims Falk Schubert. © Dieter Michalek

Drei Spiele lang hat der FC Aschheim hinten dicht gehalten, aber in Runde vier der jungen Saison in der Bezirksliga Nord ist das Gebilde in sich zusammengefallen.

Aschheim – Die Aschheimer wurden beim BC Attaching mit 0:4 (0:2) heftig geschlagen. Nach zuletzt zwei komplett torlosen Spielen wollten die Aschheimer die Null hinten halten und vorne mit mehr Zielstrebigkeit auch wieder dreifach punkten. Es kam anders, und so wartet man nun bereits seit 271 Minuten auf einen eigenen Treffer.

An diesem chancenlosen Tag in Attaching gab es nicht viele Momente, in denen ein Tor denkbar war. Nach den 90 frustrierenden Minuten in dem Freisinger Vorort musste Sportdirektor Denis Hartmann in Vertretung von Trainer Vincenzo Contento (Urlaub) feststellen, dass diesmal einfach nicht mehr drin war. Mit Urlaubern und Verletzten musste derart viel gewechselt werden, dass das beeindruckende Abwehrbollwerk der ersten Spiele diesmal nur in Fragmenten vorhanden war. Und bei den zwei späten Toren der seit Jahren eingespielten Attachinger war man einfach nur froh, als dieser Frust-Fußballtag zu Ende war.

„Wir hatten diesmal einfach nicht die einspielten Abläufe wie zuletzt“, sagte Denis Hartmann bei seinem kurzen Gastspiel als Coach an der Seitenlinie. Wenn alles gut geht, dass hat man bis kommenden Freitag wieder einen ganz anderen Kader beieinander und kann dann auch wieder an die ersten Saisonspiele anknüpfen. (nb)

BC Attaching - FC Aschheim 4:0 (2:0).

FCA: Jakob, A. Contento, de Marco, Petermeier (85. Keita), Schubert, Reuße Sanchez (65. Luzzi), Baumgärtel, Irlbacher, Ketikidis, Riepen (52. Mikac), Özgül.

Tore: 1:0 Nguelefack (15.), 2:0 Hujina (33.), 3:0 Tourey (82.), 4:0 Fürst (90.+1).

Schiedsrichter: Timon Knorr (Engelsberg).

Zuschauer: 100.