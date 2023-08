TSV Brunnthal empfängt FCD-Talente

Von: Nico Bauer, Umberto Savignano

Teilen

Brunnthal - Es ist ein Spiel mit vielen Geschichten. In der Bezirksliga empfängt der TSV Brunnthal am Dienstag (19.30 Uhr) die U23 des FC Deisenhofen auf dem Platz wird man sich bestens kennen. Ein Teil des Brunnthaler Fußball-Märchens inklusive der zwei Jahre in der Landesliga gebührt dem FC Deisenhofen, der im Großraum München für seine erstklassige Jugendarbeit bekannt ist.

Nachbar Brunnthal bekam immer wieder Spieler aus der Nachbarschaft ab. Auch der neue Trainer Janosch Landsberger hat eine Deisenhofener Vergangenheit. Er coachte in der Saison 2017/18 die U19 in der Bayernliga. Dort hatte er viele Spieler im Kader, die diesmal auf dem Platz stehen auf den beiden Seiten.

Bei dem Wiedersehen mit alten Bekannten haben die Brunnthaler aber etwas Dampf auf dem Kessel. Nach den ersten beiden Runden der Bezirksliga Süd stellt der Landesliga-Absteiger eine von den drei Mannschaften, die noch auf den ersten Punktgewinn warten. Brunnthal hatte bei zwei knappen Niederlagen teilweise gute Ansätze, aber eben auch Luft nach oben. Zuletzt in neuhadern schob Maximilian Brunner nach seiner Einwechslung gehörig an und deshalb könnte er nun in die Startelf rutschen.

Die Deisenhofner sehen durchaus einen Vorteil auf ihrer Seite, weil sie nach ihrem 4:1-Sieg über den 1. FC Penzberg zwei Tage länger regenerieren konnten als die Brunnthaler. „Das könnte uns schon in die Karten spielen“, sagt Trainer Felix Scherer. „Auch Penzberg hatte drei Tage nach dem Totopokalspiel gegen Schweinfurt richtig Probleme, das Tempo mitzugehen. Wir sind da echt super ins Pressing gekommen.“ Die U23 des FCD geht also mit Volldampf, aber vermutlich ohne den gegen Penzberg reaktivierten Martin Mayer ins Derby. „Er hat uns in der zweiten Halbzeit mit seiner Erfahrung brutal geholfen, aber er soll seine Ruhe genießen, er hat ja auch Familie. Am Dienstag sind fünf ehemalige A-Jugendliche dabei, die bisher im Urlaub waren“, so Scherer, der künftig grundsätzlich weniger auf Unterstützung durch Bayernligaakteure, sondern eher auf einen starken eigenen Bezirksligakader setzt: „Wir wollen mit unseren jungen Spielern die Saison gut bestreiten.“ nb/um

TSV Brunnthal: Neumair - Kornbichler, Neulinger, Richter - Fischer, Ceschin, Näther, Greiner, Wullrich (Brunner) - Porr, Keller. FC Deisenhofen U23: Oswald - Lo Re, Günther, J. Cosic, Wohlmann, Schuh, Geigenberger, Herrmann, Kotb, Ngeukeu, Schütz.