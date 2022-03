Brunnthal holt drei Mal Rückstand auf – 3:3 gegen Karlsfeld

Von: Nico Bauer

Die bisherige Saison des TSV Brunnthal hatte zwei Phasen. In der ersten zeigte der Aufsteiger in die Landesliga frechen Fußball, doch dann kam die lange Niederlagenserie. Mit dem Heimsieg gegen Bruckmühl gab es erste Anzeichen für die Rückkehr zu Phase eins und nun mischten die Brunnthaler die Spitzenmannschaft Eintracht Karlsfeld richtig auf.

Brunnthal – Beim Vierten holten sie drei Rückstände auf und am Ende wäre fast noch mehr drin gewesen als das 3:3 (0:1) bei dem Club, der in der Abbruchsaison 19/21 als Tabellenführer nur knapp den Aufstieg verpasst hatte.

Die Mission Karlsfeld war nicht unmöglich, aber sehr schwer. Und sie begann mit Turbulenzen, weil Trainer Raphael Schwanthaler erst einen positiven Coronatest hatte und dann flach lag. Kurzfristig übernahm Co-Trainer Christof Hackl und er konnte nach dem ungewohnten Arbeitstag feststellen, „dass ich in der Kabine den Ton scheinbar ganz gut getroffen habe“. Er schickte eine motivierte Truppe auf den Platz, die gegen eine der besten Mannschaften der Liga voll auf Augenhöhe war.

Nach drei Rückständen und Gesichts der Klasse des Gegners ist der Punkt eher ein gewonnener Zähler, aber den beiden verlorenen Zählern trauerte man durchaus nach. Die Tore des Gegners waren alles ruhende Bälle mit zwei Ecken und einem Freistoß. Gerade das 1:0 war dann auch eher eine glückliche Entstehung als eine geniale Überraschungsvariante.

In der Schlussphase hatten die Gäste auch das Momentum auf ihrer Seite, weil schon vor dem Elfmeter zum 3:3 (84.) das Tor in der Luft lag. Wenige Minuten zuvor verpasste Joko Klaß das Tor knapp. Nach einem unstrittigen Foul an Fabian Porr machte er dann aber den Treffer. In den letzten Minuten entschied sich Interimstrainer Christof Hackl dann aber doch lieber für die Sicherung des nicht einkalkulierten Punktes.

Nach vier Punkten aus zwei Spielen mit fünf geschossenen Toren haben die Brunnthaler nun auch frisches Selbstvertrauen, mit dem sie in den richtungweisenden Abstiegskracher gegen Kirchheim am Dienstag gehen können. Mit einem Dreier in diesem Nachholspiel hätten die Grün-Weißen auch wieder die Mannschaften vor der Abstiegsrelegationszone wieder in Reichweite. (NICO BAUER)

TSV Eintracht Karlsfeld – TSV Brunnthal 3:3 (1:0).

Brunnthal: Geisbauer – Richter (69. Klepsch), Neulinger, Kornbichler – Degel (90.+2 Deibele), Betzler, Roth, Ceschin (60. Herterich), Diller (78. Klaß) – Porr, Brunner (8. Putzke).

Tore: 1:0 Dietl (13.), 1:1 Diller (47.), 2:1 Ivanovic (56.), 2:2 Ivanovic (60., Eigentor), 3:2 Juric (73.), 3:3 Klaß (84., Foulelfmeter).

Gelb-rot: Neulinger (81., wiederholtes Foulspiel).