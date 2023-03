Brunnthal luchst Kirchheim Punkt ab

Von: Nico Bauer

Doppelschlag: Fischer (im Bild ) und Nagel sorgen für das 2:2. © Fupa

In der Tabelle hilft ein Punkt dem abgeschlagenen Landesliga-Schlusslicht TSV Brunnthal nicht viel, aber für die geschundene Fußballerseele war das 2:2 (0:1) beim Kirchheimer SC Gold wert. Mit zwei späten Toren rettete die Mannschaft von Trainer Raphael Schwanthaler sich zu einem Teilerfolg.

Brunnthal – Zehn Minuten vor dem Ende deutete vieles darauf hin, dass Brunnthal auch das dritte Spiel binnen sechs Tagen mit 0:2 verlieren würde. Und es gab zu den Niederlagen gegen Traunstein und Bruckmühl auch einige Parallelen. Die Brunnthaler waren ein Gegner auf Augenhöhe und lagen in einem eigentlichen 0:0-Spiel hinten. In der ersten Hälfte hatte der Gast auch zwei gute Torchancen, kassierte aber früh den ersten Treffer nach einem groben Abwehrschnitzer (13.).

Auf einem grenzwertig schlechten Platz waren die Brunnthaler bemüht, im Rahmen der Umstände Fußball zu spielen. Kirchheim dagegen suchte sein Glück mit langen, hohen Bällen. Beide Spielformen waren nicht wirklich zwingend in einem lange eher langweiligen Spiel, das Mitte der zweiten Halbzeit erst wieder Fahrt aufnahm. Bei einem Gewühl im Brunnthaler Strafraum klatschte der Ball eher zufällig an den Pfosten, aber drei Minuten später markierte Kirchheim dann doch das zweite Tor. Die Gäste monierten in der Entstehung eine Abseitsstellung und ein Foul des Angreifers an Elia Ceschin.

Und dann kamen die Grün-Weißen mit Luis Fischer, der in der vergangenen Saison schon so manches Zaubertor schoss. Beim 1:2-Anschlusstreffer in der 81. Minute zog der Mittelfeldmann aus mehr als 30 Metern ab, brachte den Ball ins Flattern und mit Windunterstützung schlug er massiv unter der Latte ein. Fünf Minuten später belohnte man sich dann für den extremen Aufwand in dieser englischen Woche mit dem Ausgleich. Fabian Porr legte einen Ball mit dem Kopf ab und Marc Nagel versenkte den Ball in den Maschen.

Statistisch war es der einzige Punkt in den drei Spielen dieser heftigen Woche. Aber in der Praxis waren die Brunnthaler gegen drei Mannschaften des oberen Tabellendrittels auf absoluter Augenhöhe. Deshalb konnten sie sich am Freitagabend in Kirchheim erhobenen Hauptes und stolz in ein langes, garantiert fußballfreies Wochenende verabschieden. (NICO BAUER)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter (56. Seubert) - Betzler (80. Schertl), Nagel, Lindenauer, Greiner (61. Ceschin), Fischer - Porr, Strobl (73. Diller).

Tore: 1:0 Vollmann (13.), 2:0 Cazorla (70.), 2:1 Fischer (81.), 2:2 Nagel (86.).