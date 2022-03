TSV Brunnthal mit engem Personalkorsett gegen Landesliga-Topteam

Von: Nico Bauer

Besorgt: Raphael Schwanthaler. © Robert Brouczek

Auch nach mehr als einem halben Jahr ist die Zugehörigkeit zur Landesliga noch lange keine Gewohnheit für die Fußballer des TSV Brunnthal.

Brunnthal – Der Neuling in der Liga sieht jedes Spiel als Erlebnis und das führt nun zum Aufstiegsaspiranten Eintracht Karlsfeld (Samstag, 13 Uhr). Nach dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen Bruckmühl wären nun weitere Punkte eine extreme Überraschung.

In der Abbruchsaison 2019/21 waren die Karlsfelder Erster, landeten mit der Quotientenregel aber auf dem dritten Platz der Abschlusstabelle. Heuer liegt das Team auf dem vierten Platz und die Aufstiegsrelegation droht aus dem Blickfeld zu geraten. Mit einer Niederlage und zwei Unentschieden sind die Karlsfelder in die zweite Saisonhälfte gestartet. Den Brunnthalern sollte auch Hoffnung machen, dass sieben Gegentore in drei Spielen nicht dem Anspruch einer Spitzenmannschaft entsprechen.

Auf der anderen Seite hat sich der Aufsteiger nach einer langen Durststrecke mit einer Klasseleistung zurückgemeldet, aber personell bleiben die Möglichkeiten limitiert. Bei dem verletzt ausgewechselten Ludwig Böhme hat sich der Verdacht auf Nasenbeinbruch bestätigt und deshalb muss er bis auf Weiteres pausieren. Auch Top-Torjäger Joko Klaß steht allenfalls für einen Kurzeinsatz zur Verfügung

Auch mit Blick auf das enge Personalkorsett tun die beiden Roten Karten von Marc Nagel und Luis Fischer sehr weh. Trainer Raphael Schwanthaler appelliert an die Mannschaft, kühlen Kopf zu bewahren. Die Brunnthaler können sich die Ausfälle nicht leisten. Gegen Bruckmühl geriet der eigentlich schon sichere Sieg in Unterzahl noch bedrohlich ins Wackeln. In Karlsfeld kann der Aufsteiger nur dann überraschen, wenn auch elf Grün-Weiße am Ende den Platz verlassen. (nb)

TSV Brunnthal: Geisbauer – Richter, Neulinger, Kornbichler – Degel, Betzler, Seubert, Roth, Diller – Porr, Brunner.