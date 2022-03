TSV Brunnthal verliert nach früher Roter Karte

Von: Nico Bauer

Das Schicksal meint es derzeit wahrlich nicht gut mit den Fußballern des TSV Brunnthal. Der von Corona hart getroffene Landesligist bekam von Gegner SE Freising erst eine Abfuhr für die erbetene Verlegung und verlor dann das erste Punktspiel noch nach einer frühen Roten Karte 0:1 (0:1).

Brunnthal – Die entscheidende Szene des Nachmittags war nach einer Viertelstunde die Rote Karte von Marc Nagel wegen einer Notbremse. „Das war eine der geilsten Grätschen, die ich seit langer Zeit gesehen habe“, kommentiert Trainer Raphael Schwanthaler die Aktion, bei der der letzte Mann seines Teams eigentlich deutlich sichtbar den Ball traf. Dazu entstand die Szene aus einer kuriosen Situation heraus. Der Linienrichter zeigte einen Einwurf für Brunnthal an, aber die Freisinger warfen schnell ein und das ließ der Schiedsrichter zur Überraschung aller laufen.

Die mit dem allerletzten Aufgebot angereisten Gäste konnten in Unterzahl dann auch den eigentlichen Plan vergessen, mutig zu attackieren und Freising so zu ärgern. In der ersten Hälfte verteidigten sie gut und ließen für den Platzverein nicht viel zu. Richtig schmerzhaft war dann das Tor eine Minute vor der Pause, als die Freisinger schnell umgeschaltet hatten und Robert Rohrhirsch noch glücklich mit einem abgefälschten Schuss traf.

Das war dann quasi auch der Todesstoß für die Brunnthaler, die erwartungsgemäß mit nachlassenden Kräften nicht mehr groß angreifen konnten. Der Aufsteiger konnte nur Schadensbegrenzung betreiben und hatte Glück, dass die Freisinger mehrere gute Torchancen nicht nutzten. Brunnthal hatte nur in der ersten Hälfte eine knifflige Offensivszene, als ein Kontakt im Strafraum gegen Fabian Porr dem Schiedsrichter zu wenig für einen Elfmeterpfiff war.

„Wir haben alles reingeworfen, was wir haben“, sagt Schwanthaler. Er betont erneut, „dass bei uns gerade einmal fünf Spieler ohne Vorgeschichte auf dem Platz standen“. Nur ein Quintett absolvierte die gesamte Vorbereitung ohne Verletzung und Corona. (NICO BAUER)

SE Freising – TSV Brunnthal 1:0 (1:0)

Brunnthal: Geisbauer – Klepsch, Neulinger, Kornbichler – Degel (72. Sandner), Roth (85. Rinkes), Böhme, Nagel, Diller (57. Santowski) – Porr (77. Strobl), Brunner (65. Betzler).

Tor: 1:0 Rohrhirsch (44.).

Rot: Nagel (15., Notbremse).