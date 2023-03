Brunnthals letzte Chance

Von: Nico Bauer

Brunnthal – Und schon wieder Letzter gegen Vorletzter. Vor ein paar Wochen hatte der TSV Brunnthal die Konstellation bereits gegen Schwaig und nun im Heimspiel gegen den SE Freising (Samstag, 14 Uhr) treffen wieder die untersten Kellerkinder aufeinander. Und Brunnthal ist zum Siegen verdammt. Das 1:1 in Schwaig bewertete man zum Start nach der Winterpause positiv und auch das 2:

2 zuletzt in Kirchheim war dank der zwei ganz späten Tore ein Sieg für die Moral. Der Abstand zum hintersten Relegationsplatz ist aber auf zwölf Punkte angewiesen bei noch zehn ausstehenden Partien mit 30 zu vergebenden Punkten. „So lange es rechnerisch möglich ist, glauben wir an den Klassenerhalt“, sagt Trainer Raphael Schwanthaler. Er weiß aber auch, dass man gegen Freising nun gewinnen muss, weil die Rechnung sonst arg kompliziert wird. Obwohl die Grün-Weißen in der Tabelle abgeschlagen sind, ist der TSV alles andere als Kanonenfutter. Jeder muss hart arbeiten für die Tore und die Punkte. Mittelstürmer Fabian Porr arbeitete zuletzt stark für die Mannschaft nach hinten und bekommt nun die Anweisung, dass er vorne Kräfte sammeln soll für den nächsten Angriff. Disziplinierte Auftritte und achtbare Unentschieden reichen nicht mehr. Jetzt gegen Freising braucht es Tore und den fünften Saisonsieg, wenn man noch realistische Chancen auf die Relegation haben möchte.

TSV Brunnthal: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter - Betzler, Nagel, Fischer, Lindenauer, Ceschin (Wullrich) - Porr, Greiner. nb