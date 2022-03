Bundesliga-Scout ermöglicht Transfer-Coup: Türk S. Garching verpflichtet Landesliga-Spieler

Von: Moritz Bletzinger

FC Türk Sport Garching angelt sich Armin Krndzija: Teammanager Hasan Kara (r.) freut sich über einen Neuzugang aus der Landesliga. © FC Türk Sport Garching

Der FC Türk Sport Garching bastelt weiter fleißig am Kader für die Zukunft. Connections zum Scout eines Bundesliga-Vereins ermöglichen den nächsten Kracher-Transfer.

Garching - Armin Krndzija spielt ab jetzt für den FC Türk Sport Garching. Bislang war der 27-Jährige für Fortuna Regensburg in der Landesliga Mitte unterwegs. „Wir haben nochmal richtig einen draufgelegt“, freuen sich die Teammanager Celal Cakir und Hasan Kara über ihren Top-Transfer.

Bundesliga-Scout gibt Türk Sport Garching Tipps: Kreisklassist verpflichtet Landesliga-Spieler

Aber wie kommt der Kreisklasse-Verein überhaupt an solche Spieler? Der Teammanager hat beste Connections. „Ich kenne Armin über einen Freund“, verrät uns Cakir, „der ist Scout bei einem Bundesliga-Klub.“ Mit Armin Krndzija stehe er so schon länger in Kontakt. Zur Vorrunde war der Wechsel noch gescheitert, aber mittlerweile hat der Defensivspezialist geheiratet und ist nach Sendling gezogen.

„Er ist ein super Typ und ein super Fußballer“, kann Cakir von den ersten Trainingseinheiten über Krndzija berichten: „Die jungen Spieler können viel von ihm lernen.“

FC Türk Sport Garching angelte sich Talent der SpVgg Landshut - starke Neuzugänge für Gzim Shala

Im Winter hat sich Türk Sport Garching außerdem bereits einen vielversprechenden jungen Mann geangelt. Der 18-jährige Charif Kpegouni kam aus der U19-Landesliga in die Kreisklasse. Und auch auf das Talent von der SpVgg Landshut wurde Cakir von seinem befreundeten Bundesliga-Scout aufmerksam gemacht. „Er ist ein super Junge, ein sehr starker Spieler“, sagt Cakir, „außerdem ist er über 1,90 groß und hat Bayernliga-Erfahrung.“

Türk Sport holt sich viel Expertise an Bord. Vor der Saison konnte der Verein Trainer Gzim Shala von einem Engagement überzeugen. Das klare Ziel ist jetzt der Aufstieg. Dem steht aktuell nur der große Lokalrivale im Weg. Die Reserve des VfR Garching thront momentan an der Spitze der Kreisklasse 2. Das will der aufstrebende FC Türk Sport Garching natürlich unbedingt ändern. Am 13. März beginnt für das Team die Rückrunde mit dem Spitzenspiel gegen den FC Fasanerie Nord. (moe) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.