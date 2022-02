U19-Bundesliga: SpVgg Unterhaching vor dem FC Bayern nach Aufholjagd gegen Ulm

Von: Robert Gasser

Nicht zu bremsen: Benedikt Holzmeier und die U19 der SpVgg Unterhaching. © Robert Brozczek

Die U19 der SpVgg Unerhaching schlägt Ulm und ist in der Bundesliga Süd/Südwest Siebter. Die Vorstädter drehen dabei einen Zwei-Tore-Rückstand.

Unterhaching – Laut Vereins-Boss Manfred Schwabl liegt der Fokus der SpVgg Unterhaching derzeit klar auf den Nachwuchsmannschaften der SpVgg Unterhaching, also der U19 und der U17, die beide in den Bundesligen Süd/Südwest spielen. Während die Hachinger B-Junioren (U17) spielfrei waren, gewannen die von Ex-Profi Robert Lechleiter trainierten A-Junioren ihr Heimspiel geggen den SSV Ulm mit 6:3 (3:3).

Der Traditionsverein aus Ulm erwischte den besseren Start und ging bereits nach drei Minuten in Führung.

SpVgg Unterhaching: Aus 1:3 wird 6:3

Die Hachinger Talente mussten sich kurz schütteln, nur sieben Minuten später glich Nico Nollenberger zum 1:1 aus. In der Anfangsphase ging es jedoch weiter Schlag auf Schlag. Innerhalb von vier Minuten schlugen die Gäste doppelt zu und erhöhten auf 1:3 aus Hachinger Sicht (11./14.). Die Aufgabe wurde so noch schwieriger für die Elf von Lechleiter. Allerdings übernahmen jetzt die Vorstädter das Spielgeschehen. So glichen Ben Westermeier und Benedikt Bauer noch vor der Halbzeit zum 3:3 aus.

In der zweiten Halbzeit ließ Haching keinen Zweifel mehr aufkommen und legte nochmal drei Tore nach. Max Lamby und ein Doppelpack von Andreas Hirtlreiter zum 6:3 entschieden die Partie.

In der Tabelle belegen die Hachinger nun den 7. Platz und stehen damit einen Rang vor dem FC Bayern. (Robert Gasser)