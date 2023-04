FC Unterföhring: Bunte Rundreise vom Ersten zum Letzten

Von: Nico Bauer

Andreas Faber (Trainer FC Unterföhring) Ich bilde zwar keinen Stuhlkreis, aber ich unterhalte mich mit den Führungsspielern. © Fupa

Dem FC Unterföhring steht eine bunte Rundreise durch die Landesliga bevor. Die englische Auswärtswoche beginnt diesen Freitag (19 Uhr) mit dem Gastspiel beim Tabellenführer SV Bruckmühl und nach dem Besuch bei den Sportfreunden Schwaig (Dienstag) endet sie beim Vorletzten SE Freising (Freitag, 21. April). Trainer Andreas, in seiner jungen Karriere immer noch mit weißer Weste ausgestattet, steht vor einer harten Prüfung.

Unterföhring – Faber wurde im Winter Trainer und hat seither in allen fünf Spielen gepunktet. Bei den zwei Siegen und drei Unentschieden könnte Faber auch mit anderen Aufteilungen ohne Serie leben: „Ich hätte lieber in Ampfing verloren und dann gegen Geretsried gewonnen anstatt zweimal Unentschieden zu spielen.“ In der Summe der Partien stellt der Trainer fest, „dass die Mannschaft unseren Plan immer besser umsetzt.“ Man könne auch im Spiel zwischen Dreier- und Viererkette wechseln und habe verschiedene Lösungen, um dem Gegner das Leben schwer zu machen.

Dazu kommt gute Stimmung und eine Einheit aus Trainern und Spielern. Andreas Faber startete nicht mit der Neuerfindung des Fußballs, sondern als Teamworker: „Ich bilde zwar keinen Stuhlkreis, aber ich unterhalte mich mit den Führungsspielern.“ Diese Art kommt an, zumal Faber als Spieler zu Saisonbeginn auch die Sprache des kickenden Personals spricht.

Das Gastspiel bei Tabellenführer Bruckmühl ist im Unterföhringer Abstiegskampf für Faber „ein Bonusspiel“, bei dem aber auch die Fortsetzung der Ungeschlagen-Serie möglich ist. Man rechnet mit schwierigen Platzverhältnissen und Gastgebern, die eher rustikal mit langen, hohen Bällen operieren. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Fritz - A. Arkadas, Arifovic, S. Bahadir, Schrödl (Heller) - Ehret, B. Bahadir, Siebald, T. Arkadas - Fischer, Antonio.