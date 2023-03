SV Heimstetten: Abteilungsvize Cerovac nimmt Spieler in die Pflicht: „Das war völlig blutleer“

Von: Patrik Stäbler

Heimstetten – Wer wissen will, wie es um die Fußballer des SV Heimstetten bestellt ist, der braucht an einem Spieltag bloß einen Blick auf die Stockschützenbahnen im Sportpark zu werfen. Sind sie verwaist oder kommt dort kein rechter Spielfluss auf, dann ist dies ein gutes Zeichen für die Regionalligakicker des SVH. Denn das bedeutet, dass die Stockschützen derart von den Fußballern in den Bann gezogen sind, dass sie ihr eigenes Spiel zunehmend vergessen.

An diesem Nachmittag, an dem der FC Augsburg II in Heimstetten antritt, ist genau das jedoch nicht der Fall. Im Gegenteil: Die 15 Stockschützen – fast alle männlich, fast alle im Rentenalter – sind mit großem Eifer auf den Bahnen zugange und haben für das Geschehen auf dem Rasen nebenan kaum einen Blick übrig. Ein Grund hierfür ist sicher die jüngste Negativserie des SVH, der seit Anfang Oktober nicht mehr gewonnen hat. Und daran ändert sich auch im nur wenig sehenswerten Duell gegen Augsburg nichts, das die Gastgeber am Ende sang- und klanglos mit 0:3 verlieren.

Direkt nach dem Abpfiff stellt sich Vizeabteilungsleiter Semir Cerovac in den Spielerkreis und hält dort eine kurze aber klare Ansprache. „Ich wollte den Jungs sagen, dass sich jetzt jeder einmal selbst hinterfragen sollte“, verrät der SVH-Funktionär. Denn gerade mit dem Auftritt in der zweiten Hälfte sei er ganz und gar nicht zufrieden. „Das war völlig blutleer“, kritisiert Cerovac. „Da war keine Leidenschaft und keine Einstellung zu sehen. So kannst du in dieser Liga nicht bestehen.“

Tatsächlich ist der SVH nach 26 von 38 Spielen dem Abstieg näher denn je: In der Tabelle beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Vorletzten Pipinsried bereits acht Punkte; die Relegationsränge liegen gar 13 Zähler entfernt. Wie realistisch der Klassenerhalt angesichts dieser Lücke noch ist? „Wir haben im Winter gesagt, dass wir gar nicht auf die Tabelle schauen wollen, weil das nichts bringt“, antwortet Lukas Riglewski auf diese Frage. Wobei der Kapitän zugleich einräumt: „Natürlich wissen wir, dass es immer weniger Spiele werden, in denen wir punkten können.“ Die nächste Chance dazu hat der SVH am Freitag, wenn der TSV Rain im Heimstettner Sportpark gastiert. (ps)