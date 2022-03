SpVgg Unterhaching: Chancen und Ergebnis passen nicht zusammen

Von: Robert M. Frank

Teilen

Fischer Wind in der Hachinger Offensive: Sandro Porta (Mitte) kommt für den verletzten Patrick Hobsch. © Robert Brouczek

Die SpVgg Unterhaching präsentiert sich weiterhin in ordentlicher Form, muss sich beim 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Schweinfurt allerdings über eine mangelnde Chancenauswertung ärgern.

Unterhaching – Ähnlich wie zuletzt im Heimspiel gegen den FC Bayern II (0:3) hat der Fußball-Regionalligist auch im Heimspiel am Dienstagabend vor 900 Zuschauern im Unterhachinger Sportpark gegen Schweinfurt eine gute Leistung hingelegt. Nachdem die Hachinger mit Ausnahme des frühen Führungstreffers zum zwischenzeitlichen 1:0 von Patrick Hobsch (3.) allerdings im Anschluss zu viele Chancen ausließen und sich in der zweiten Hälfte ein ärgerliches Gegentor fingen, musste die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner am Ende mit einem Remis leben.

Vor allem die mangelnde Chancenverwertung gegen die eine knappe halbe Stunde lang in Unterzahl spielenden Gäste, bei denen Jannik Schuster für ein grobes Foulspiel eine diskussionswürdige Rote Karte erhielt (61.), war das große Thema. Bereits in der ersten Hälfte besaß die Heimelf nach der Führung von Hobsch per Drehschuss weitere gute Möglichkeiten (28., 32., 34.). „Die Chancen und das Ergebnis passen bei uns im Moment noch nicht zusammen. Bei dieser Anzahl von Möglichkeiten müssen wir uns irgendwann belohnen“, sagte Wagner.

Wenngleich sich auf der Gegenseite auch die Unterfranken drei gute Chancen auf ein Tor herausspielten (19., 29., 44.), fiel im Hachinger Defensivspiel gegen den Ball eine Steigerung gegenüber vorausgegangenen Partien auf. Das Pressing ist variabler und erwachsener geworden. „Da fühlt sich die Mannschaft gerade wohl, dass sie während eines Spieles umswitchen kann. Grundsätzlich finde ich, dass unsere Statik sehr gut ist.“

Unabhängig von den in der zweiten Hälfte zahlreich ausgelassenen Gelegenheiten für das entscheidende Tor, war auch das Hachinger Offensivspiel strukturierter aufgebaut als noch zuvor. Vor allem Sandro Porta, der erst in der 18. Minute für den wegen einer Beckenprellung ausgewechselten Patrick Hobsch kam, brachte frischen Wind in die Hachinger Offensive. Dass der Edeljoker diesmal eine Viertelstunde vor Schluss vom Feld beordert wurde, sorgte für Verwunderung und nach dem Spiel für eine Stellungnahme von Wagner. „Ich habe mich bei ihm entschuldigt. Das war der Fehler seines Trainers, ihn rauszunehmen.“ Er habe gedacht, dass er „noch einmal ein Momentum zünden“ könne, sagte Wagner, wenn er Hausmann bringe, „der in der A-Jugend derzeit viele Tore schießt“.

Die teilweise haarsträubend ausgelassenen sechs Großchancen (58., 65., 72., 83., 87., 89.) der zweiten Halbzeit ließen am Ende eine ernüchternde Torschussbilanz stehen. Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis blickte dennoch positiv voraus: „Wir haben eine Entwicklung, die nach oben zeigt. Da sind wir definitiv auf dem richtigen Weg.“ (ROBERT M. FRANK)

SpVgg Unterhaching – FC Schweinfurt 1:1 (0:1)

Unterhaching: Darmstädter –Schwabl, Pisot, Zentrich, Bauer (69. Lamby) – Mashigo (57. Skarlatidis), Westermeier, Stiefler, Ehlich – Schmid, Hobsch (18. Porta; 76. Hausmann).

Lesen Sie auch Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Der Widerstand der Ukrainer zeigt Wirkung auf Putin, ist sich ihr Präsident Selenskyj sicher. Bringen neue Ukraine-Russland-Verhandlungen einen Fortschritt? Der News-Ticker. Selenskyj fordert Putins Soldaten zur Fahnenflucht auf: „Hatten sie nicht erwartet“ Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“

Tore: 1:0 Hobsch (3.), 1:1 Böhnlein (61.) Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (St. Wolfgang).

Rot: Schuster (Schweinfurt/69., grobes Foulspiel) – Zuschauer: 900.