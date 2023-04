Dämpfer für Deisenhofner Talente

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofen – Einen Dämpfer erhielt die zuletzt formstarke U23 des FC Deisenhofen mit der 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den TSV Murnau. Gegen den Mitaufsteiger, der zwar auf Rang vier liegt, nach der Winterpause allerdings bislang noch nicht so recht in Schwung gekommen war, hatten sich die abstiegsgefährdeten Blauhemden durchaus etwas ausgerechnet.

Und es war auch etwas drin für die Gastgeber. Giuliano Gaub vergab alleine vor Murnaus Keeper die erste Großchance. Wenig später traf Paul Schemat nach einem tollen Zuspiel in die Tiefe von Yunis Abou-El-Ela flach ins Eck zum 1:0 für den FCD (18.). Nach dem 1:1 durch Manuel Diembs Kopfball im Anschluss an eine Ecke (38.), hätte Fabian Giesen mit dem nächsten Hochkaräter die Deisenhofner erneut nach vorne bringen können. „Wenn es zur Halbzeit 3:1 steht, kann sich niemand beschweren“, trauerte FCD-Manager Thomas Werth den vergebenen Gelegenheiten in einer guten ersten Halbzeit nach.

Die Versäumnisse beim Torabschluss sollten sich prompt rächen, denn gleich zu Beginn der zweiten Durchgangs konnte Bastian Adelwart nach einem langen Ball an den zweiten Pfosten recht ungehindert zum 1:2 einschießen (47.), Phillip Mühlbauer erhöhte auf 1:3 (69.). „In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit hat es nicht ganz gestimmt und das zweite Tor war irgendwie auch der Genickbruch. Insgesamt war es nach der Pause ausgeglichen, vielleicht sogar mit Vorteilen für Murnau, sodass der Sieg verdient war“, so Werth.

Damit haben die Blauhemden einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Werth fürchtet, dass es bis zum Schluss eng bleibt: „Von einer vorzeitigen Rettung sind wir wieder ganz weit weg. Wir haben jetzt mit Bad Heilbrunn und Haidhausen zwei schwere Gegner, gegen die man mit null Punkten rausgehen könnte. Und dann brennt es lichterloh.“ um

FC Deisenhofen – TSV Murnau 1:3 (1:1)

FC Deisenhofen U23: Kornbichler - Gaub (46. Günther), Nibler, J. Cosic, Wohlmann, Scherer, Abou-El-Ela (46. Karl), Ngeukeu Yordanov (46. Geigenberger), Schemat (76. Schütz), Giesen (76. Nowak) Tore: 1:0 Schemat (18.), 1:1 Diemb (38.), 1:2 Adelwart (47.), 1:3 Mühlbauer (69.)