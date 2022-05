Daniel Gaedke trifft doppelt - FCI-Coach Mijo Stijepic: „Das ist die Kirsche auf der Torte“

Von: Nico Bauer

Daniel Gaedke (li.) markierte beide Treffer beim 2:2 des FC Ismaning beim VfL Gundelfingen. © Sven Leifer

Mit einem Unentschieden verabschiedet sich der FC Ismaning aus der Saison. Daniel Gaedke glänzt mit seinen Toren elf und zwölf, Trainer Mijo Stijepic schwärmt.

Ismaning – Es ging für beide Mannschaften um nicht mehr allzu viel und dazu war es brütend heiß. Beim Bayernliga-Abschlussspiel des FC Gundelfingen gegen den FC Ismaning gab es ein für diese Spielklasse etwas untypisches 2:2 (1:0). Am Ende ging das Ergebnis aber in Ordnung, und mit 51 Punkten ist der FCI Sechster der Abschlusstabelle.

„Beide Mannschaften haben den Gegnern viel angeboten.“

„Das ist die Kirsche auf der Torte“, sagte FCI-Trainer Mijo Stijepic nach einer starken Saison und einem letzten Spiel, in dem er Nachsicht walten ließ. „Beide Mannschaften haben den Gegnern viel angeboten“, sagte Stijepic später und verwies darauf, dass der Hitzekick am Ende einer harten Saison das schon begründe.

Die Ismaninger hatten aber mehr Chancen und ließen ihre Führung in der ersten Hälfte leichtfertig liegen. Daniel Weber scheiterte einmal frei vor dem Torwart, und das Tor von Angelo Hauk wurde wegen einem zumindest sehr kniffligen Abseits weggepfiffen. Ärgerlich bei dem vermeintlichen 1:0 war, dass Daniel Bux eigentlich schon frei abschließen konnte, den Ball aber auf den besser postierten Spieler querlegte.

FC Ismaning: Doppeltorschütze Daniel Gaedke macht Hoffnung für die Zukunft

Überhaupt waren der FCI und die Abseitsregelung nicht die besten Freunde in Gundelfingen. In der Nachspielzeit von Durchgang eins spekulierte man auf die gehobene Fahne des Linienrichters, doch die blieb unten – und so liefen vier (!) Gundelfinger auf Keeper Heidfeld zu und mussten den Torschützen nur noch ausdiskutieren.

Nach der Pause musste Mijo Stijepic erst zwei für Gelb-Rot gefährdete Spieler auswechseln, dann brachte er den Helden des Tages. Nach seiner Einwechselung machte Daniel Gaedke zwei Tore und zeigte, dass er die beiden den Club verlassenden Stürmer Maurice David und Angelo Hauk gut ersetzen kann.

Zwischen den beiden Toren des bulligen Angreifers sorgten die Ismaninger per Eigentor fürs zwischenzeitliche 1:2 (75.) Nach einem Priewasser-Patzer war die Einladung ausgesprochen und der nicht mehr geglückte Rettungsversuch von Dominik Krizanac brachte ihm die zweifelhafte Ehre, mit einem Eigentor in die Statistik hineinzukommen. (NICO BAUER)

FC Gundelfingen - FC Ismaning 2:2 (1:0).

FCI: Heidfeld - Roth (46. Hofmann), Jobst, Tomasevic (46. Priewasser), Krizanac - Weber, Kubina, Yilmaz (80. Schädler), Bux (90. Kleidorfer), Mittermaier (61. Gaedke) - Hauk.

Tore: 1:0 Grötzinger (45.), 1:1 Gaedke (65.), 2:1 Krizanac (75., Eigentor), 2:2 Gaedke (82.).

Schiedsrichter. Richard Conrad (Aschheim).

Zuschauer: 215.