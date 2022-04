„Das ist Willenssache“

Von: Umberto Savignano

Teilen

Daniel Brändle (r. neben Michael Hutterer) kehrt in den Pullacher Kader zurück. © bro

SV Pullach steht auch im Auswärtsspiel beim VfR Garching unter Druck.

Pullach – Trotz des eindrucksvollen Comebacks von Theo Liedl auf der Trainerbank des SV Pullach mit dem 3:0-Sieg über den Aufstiegsaspiranten TSV Landsberg hat sich an der Situation der Raben im Bayernliga-Abstiegskampf nicht viel geändert. Auch die meisten Konkurrenten landeten Überraschungssiege, weshalb der Sportliche Leiter und Interimscoach vor dem Gastspiel beim VfR Garching am Sonntag (15 Uhr) fordert: „Wir müssen vielleicht noch einen Tick mehr machen als gegen Landsberg. Wir fahren da auf alle Fälle hin, um zu gewinnen. Sechs Punkte brauchen wir noch.“

Von den restlichen vier Gegnern des SVP stehen die Garchinger am weitesten hinten in der Tabelle. Und sie haben durchaus ein wenig Druck, auch wenn sie mit 40 Punkten vier mehr aufweisen als Pullach. Doch am letzten Tag ist der VfR spielfrei, muss sich also vorher in Sicherheit bringen. Das Team war in dieser Saison Riesenschwankungen unterworfen, punktete kürzlich zwar bei Spitzenreiter Hankofen-Hailing (2:2), schickte auch schon den Aufstiegskandidaten SV Kirchanschöring mit einer 6:0-Packung nach Hause, kassierte aber auch eine 0:6-Heimklatsche gegen Donaustauf und verlor jüngst in Gundelfingen, sowie im Herbst auch in Kottern, bei zwei Abstiegskandidaten also, jeweils 0:4.

„Das ist Tagesform und Willenssache“, glaubt Liedl, für den der VfR eine Art Angstgegner ist: „Gegen Garching haben wir uns, gerade auswärts, schon immer schwer getan und nie viele Punkte geholt. Das war bei mir sogar als Spieler schon so. Das soll aber nichts heißen“, stellt der 58-Jährige gleichzeitig klar, dass solche wohl eher zufällig zustande gekommenen Serien dazu da sind, um im Abstiegskampf beendet werden. Eine Besonderheit gibt es allerdings beim VfR: „Der Platz in Garching ist riesengroß, es ist der größte in der Bayernliga.“ Umso schwieriger könnte es sein, die Defensivstrategie, die gegen Landsberg zum Erfolg führte, umzusetzen: „Eng stehen bedeutet hier also noch mehr laufen und diszipliniert arbeiten“, so Liedl, der aber Zuversicht verbreitet: „Die Mannschaft ist fit.“

Eine entscheidende Rolle bei der effizienten Abwehrarbeit gegen Landsberg spielte Semir Gracic. Zur Winterpause als Rechtsverteidiger vom TSV Rain gekommen, wurde der 21-Jährige von Liedl in die Innenverteidigung gestellt, bot als Turm in der Schlacht wie im Spielaufbau eine tadellose Leistung. „Es war aus der Not geboren, aber ich wusste, dass er das in der Jugend schon gespielt hat. Ich habe dann mit ihm im Training gesprochen, wir haben es ausprobiert und er hat es sehr gut gemacht“, so Liedl, der die Abwehr aber umbauen muss, weil Josef Burghard aus beruflichen Gründen ausfällt. Dafür kehren Daniel Steinacher und Daniel Brändle in den Kader zurück, vielleicht auch Özgür Sütlü.

SV Pullach: Krasnic - Gracic, Amados, Steinacher, Horndasch, Yildiz, Eck, Bauer, Czech, Zander, Diep