Das Nahziel des FC Deisenhofen ist ein einstelliger Tabellenplatz

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen - Eine der angenehmsten Erinnerungen an diese Bayernligasaison dürfte für den FC Deisenhofen die an den 4:0-Heimsieg gegen Türkspor Augsburg 1972 bleiben: „Heute hat es richtig Spaß gemacht“, sagte FCD-Urgestein Martin Mayer nach dem Erfolg Ende September, bei dem die Blauhemden die damals noch als Aufstiegskandidaten gehandelten Gäste sogar gnädig davonkommen ließen.

Es hätte auch höher ausgehen können. „Sie hatten zu diesem Zeitpunkt eine turbulente Zeit mit Trainerwechsel“, weiß FCD-Coach Hannes Sigurdsson, dass der Gegner damals, obwohl auf Platz fünf liegend, nicht auf der Höhe war.

Am Samstag (15 Uhr), wenn Mayer und Co. zum Rückspiel in Augsburg gastieren, gilt dies erneut: Serdar Dayat, ehemaliger Coach von Türkgücü München, der bald nach der Niederlage in Deisenhofen übernommen hatte, wurde bei den Hausherren vor zehn Tagen gefeuert. Sein Co-Trainer Damir Suljanovic, vor zehn Jahren beim TSV Grünwald aktiv, rückte nach und holte in seinen ersten zwei Partien einen Zähler. Türkspor befindet sich als Zwölfter mit seinem nach wie vor hochkarätig besetzten Kader in realer Abstiegsgefahr.

Allerdings ist dem FCD die Spielfreude aus dem Hinspiel mittlerweile ebenfalls abhanden gekommen. Zum Ende von Sigurdssons erfolgreicher Amtszeit hin scheinen sich die Blauhemden, als Zehnter im Niemandsland der Tabelle, eher mühevoll durch ihre Spiele zu schleppen. „Wir haben dreieinhalb Jahre nichts anderes gekannt, als um den Aufstieg zu kämpfen. Das spielt eine Rolle“, sagt der Trainer, der im Finish die Grundtugenden einfordert: „Im Fußball ist Einstellung und Mentalität die absolut wichtigste Ingredienz. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft weiß, was sie machen muss. Wir müssen kämpfen, wir müssen Blut auf den Zähnen haben. Auf dem Papier erwartet uns eine starke Truppe.“

Ein einstelliger Tabellenplatz ist das neue Nahziel der Deisenhofner. Dazu sind noch ein paar Siege nötig, mit denen sich Sigurdsson auch gerne verabschieden würde. Doch der Coach sieht sich immer wieder mit neuen Ausfällen konfrontiert. Aktuell steht Kapitän Michael Vodermeier (Achillessehnenbeschwerden) auf der Kippe.um

FCD: Caruso - Lucksch, Nickl, Köber, Sagner, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Mayer, Gkasimpagiazov, Bachhuber