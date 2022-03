„Das war’s für mich“ – Christoph Glas beendet Karriere

Von: Guido Verstegen

Christoph Glas: „Die Gesundheit geht vor“ © Fupa

Nach dem dritten Kreuzbandriss im linken Knie beendet Christoph Glas (29) seine aktive Karriere als Fußballer. „Das war’s für mich“, sagt der Innenverteidiger des SV Dornach, der am Wochenende seinen ersten Einsatz als Co-Spielertrainer des Bezirksligisten erlebte.

Dornach – Mit vier Jahren stand der gebürtige Allgäuer Christoph Glas erstmals für seinen Heimatklub SC Ronsberg auf dem Fußballplatz, das 3:1 des SV Dornach am vergangenen Sonntag beim SV Kasing war 25 Jahre später dann seine letzte Partie. Kurz vor Schluss zog er sich seinen zweiten Kreuzbandriss im Trikot der Dornen zu – den dritten insgesamt. Jetzt hat der Projektleiter eines großen Lebensmittelunternehmens in Unterhaching genug: „Die Gesundheit geht vor, es macht keinen Sinn mehr.“

Herr Glas, im Sommer 2019 sind Sie vom SC Eintracht Freising nach Dornach gekommen, in ihrem fünften Punktspiel für Ihren neuen Klub riss Ihnen das Kreuzband, zwei Jahre später gaben Sie Ihr Comeback und mussten in Ihrem achten Punktspiel wieder mit einem Kreuzbandriss im linken Knie raus. Der SV Dornach hat Ihnen kein Glück gebracht, oder?

So würde ich das nicht sagen, ich bereue den Wechsel auf keinen Fall! Es war trotzdem eine schöne Zeit, es ist ein super Team mit einem super Trainer.

Anton Plattner hat Sie gerade erst zu Ihrem Co-Trainer gemacht – ein Vertrauensbeweis. Mit ihm haben Sie im Winter schon einmal über ein mögliches Ende Ihrer Fußballer-Laufbahn gesprochen…

…weil es einfach in all den Jahren immer schon schwierig war. Da ist ja nicht nur die mit der Kreuzband-Operation zusammenhängende Zwangspause, da sind in meinem Fall ja auch all die Folgeverletzungen wie Faserrisse, Bündelrisse, Sehnenanrisse. Du erlebst so immer neue Rückschläge und kämpfst dich wieder heran.

Sind die drei Kreuzbandrisse miteinander vergleichbar?

Die letzten beiden passierten ohne direkte Einwirkung eines Gegenspielers, zwar schon im Eins gegen Eins, aber wegen einer unglücklichen Bewegung, wegen eines kurzen Moments voller Belastung auf das schlimme Knie. Beim ersten Kreuzbandriss 2012 in – da spielte ich für den FC Memmingen II – ist mir der Gegenspieler voll ins Knie reingelaufen.

Das MRT war eindeutig – wie geht es jetzt weiter?

Es stehen noch Gespräche mit den Ärzten an, was genau gemacht werden muss. Fest steht: Ich verliere nicht den Mut, mache auch in irgendeiner Form weiter Sport – und werde mich auch dem Fußball nicht ganz entziehen.

Dann kehren Sie also als Co-Trainer des SV Dornach zurück?

Ich möchte die Mannschaft trotzdem in der Rückrunde so gut es geht noch unterstützen. Wie das im Detail ausschaut, werde ich mit den Verantwortlichen besprechen, sobald ich weiß, wann die OP ansteht und wann ich wieder ordentlich laufen kann.

(Das Gespräch führte Guido Verstegen.)