De Prato fordert von den Grün-Weißen ehrliche Arbeit

Von: Umberto Savignano

Grünwald – Aufschwung gebremst? Mit drei Siegen hatte sich der TSV Grünwald nach der Winterpause schon ein kleines Stück aus dem Abstiegssumpf herausgearbeitet, dann folgte mit dem 1:2 gegen den Tabellennachbarn Geretsried ein Dämpfer. Trainer Florian de Prato schöpft aber sogar aus dieser Heimpleite Hoffnung für das Auswärtsspiel am Samstag (15 Uhr) bei der SpVgg Landshut.

„Wir haben gegen Geretsried richtig gut angefangen, den Gegner in die eigene Hälfte gedrückt. Nach dem vergebenen Elfer (in der 10. Minute; d. Red.) hatte ich nur das Gefühl, die Mannschaft war sich zu sicher, dass sie schon irgendwann das Tor macht. In den 25 bis 30 Minuten vor der Pause war dann jede Entscheidung, die wir getroffen haben falsch“, räumt der Coach zwar durchaus Kritikpunkte ein, aber: „In der Vorrunde hätten wir nach einem 0:2-Pausenrückstand oft noch sang- und klanglos dahingespielt. Das war diesmal völlig anders, wir haben Vollgas gegeben, Einsatz, Leidenschaft und Mentalität haben gestimmt, deshalb war das für mich kein Rückschritt, sondern ein Schritt, auf dem man aufbauen kann.“Schließlich sei man nach der kleinen Siegesserie noch nicht zum Spitzenteam mutiert: „Wir sind weiterhin eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt. Deshalb kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, dass sie für 30 Minuten den Faden verliert, wenn sie 60 Minuten anständige Arbeit abliefert.“

Arbeit ist auch in Landshut gefordert. Die „Spiele“ hat 2023 bislang genau den zum TSV entgegengesetzten Weg genommen, erst dreimal verloren, zuletzt aber einen 1:0-Sieg beim ASV Dachau erkämpft. Bei de Prato genießen die Niederbayern grundsätzlich Respekt: „Landshut mit seinem Unterbau wird am Ende relativ früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Sie gehen ja seit Jahren den Weg, dass sie immer junge Spieler integrieren, das muss man ihnen hoch anrechnen“, sagt der 36-Jährige, der seine persönliche Bilanz mit dem TSV gegen die SpVgg ausbauen will. „In den drei Spielen unter mir haben wir gegen Landshut immer hervorragend ausgesehen.“ In der letzten Saison siegten die Grün-Weißen 5:2 und 5:0, im Hinspiel gab es ein 1:1, „das war auch ein sehr ansehnliches Spiel“, so de Prato. „Mit der richtigen Konzentration und dem entsprechenden Engagement über 90 Minuten können wir da auf jeden Fall etwas holen.“ um

TSV Grünwald: Brandl - Körner, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Rojek, Halbich, Gasteiger, Vourtsis