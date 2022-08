„Das würde ich jetzt sofort unterschreiben“: De Prato sieht TSV Grünwald voll im Soll

Von: Umberto Savignano

Florian de Prato, Trainer des TSV Grünwald. © IMAGO / Lackovic

Der TSV Grünwald ist in der Landesliga Südost beim TuS Geretsried gefordert. Coach Florian de Prato ist mit der Saison bislang sehr zufrieden.

Grünwald – Trotz großer Leistungsschwankungen sind die Landesliga-Fußballer des TSV Grünwald eigentlich voll im Soll: Den 0:4-Niederlagen gegen den FC Unterföhring zum Start und beim Kirchheimer SC im vierten Spiel ließen sie jeweils zwei Siege folgen. Würden sie rein rechnerisch so weitermachen, stünden sie am 33. Spieltag bei 66 Punkten und hätten dann am letzten Spieltag womöglich sogar noch Aufstiegschancen.

„Mit einem Zwei-Punkte-Schnitt stehst du normalerweise oben. Das würde ich jetzt sofort unterschreiben, unter der Voraussetzung, dass wir dazwischen keine so hohe Packung kriegen, denn dann hätten wir auch ein ordentliches Torverhältnis“, findet Florian de Prato grundsätzlich Gefallen an der bisherigen Ausbeute.

Allerdings hat Grünwalds Trainer natürlich nicht vor, am Samstag (15 Uhr) beim TuS Geretsried die Waffen freiwillig zu strecken, damit seine Mannschaft danach mit zwei Erfolgen die Serie fortschreiben kann. Ein Sieg soll her, vor allem aber will de Prato sehen, dass sein Team an die jüngsten Auftritte beim 3:0 in Brunnthal und 6:1 gegen Ampfing anknüpft: „Für mich sind die Punkte zweitrangig, wichtig ist, dass wir in den Spiegel schauen können.“ Seine Spieler geben de Prato zwar das Gefühl, dass sie jetzt bereit sind für eine längere positive Serie, andererseits können Gefühle bei seiner launischen Grünwalder Diva sehr trügerisch sein, betont er: „Im Training waren sie sehr fokussiert. Aber das war vor dem Kirchheim-Spiel auch der Fall, deshalb traue ich mir gar nichts mehr zu sagen.“

Einiges hängt ja auch vom Gegner ab. Die zuletzt in der Landesliga Südwest beheimateten Geretsrieder haben ihre Probleme: Ein Sieg zum Start, ein weiterer vor einer Woche, dazwischen vier Pleiten und der Rücktritt von Coach Martin Grelics, der zunächst von Co-Trainer Hans Schneider vertreten wird. Ob Srdan Ivkovic, laut de Prato „einer der besten Stürmer der Liga“ am Samstag schon aus dem Urlaub zurück sein wird, ist noch unsicher. Unabhängig von diesen Fragen erwartet de Prato einen harten Kampf: „Geretsried ist robust und aggressiv, aber so wollen wir selbst auch auftreten.“

Nachgebessert hat der TSV im Tor: Paul Reckerth vom TuS Holzkichen und Dario Pavlovic vom VfB Hallbergmoos wurden neu verpflichtet, Kevin Mertes ist aus dem Urlaub zurück. Das sind drei 19-Jährige, die um den nach der schweren Knieverletzung von Leopold Bayerschmidt verwaisten Platz zwischen den Pfosten konkurrieren. Wer spielt, will de Prato gemeinsam mit seinem Torwarttrainer Patrick Nothaft entscheiden, der in den letzten beiden Partien übrigens selbst im Kasten stand und nur einmal überwunden wurde. Eine ähnliche defensive Stabilität, dazu Spiellaune wie zuletzt gegen Ampfing: Das wäre ein ideales Geschenk für de Prato, der am Samstag seinen 36. Geburtstag feiert. um

TSV Grünwald: Nothaft - Bornhauser, Wörns, M. Koch, Kreuzeder, Sammer, F. Traub, Tekeli, Boubacar, Gasteiger, Tschaidse