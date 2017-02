Deisenhofen in beeindruckender Frühform

Hoch motiviert und heiß auf den Punktspielstart: Deisenhofens Markus Mayer legt sich beim 2:0-Testspielsieg gegen Heimstetten sogar mit dem Schiedsrichter an. Der lässt sich das natürlich nicht gefallen.

Kantersieg gegen Bayernligisten

FC Deisenhofen - So kann´s weitergehen: In bemerkenswerter Form präsentiert sich der FC Deisenhofen in der Vorbereitung auf die Saisonfortsetzung.

Dem 3:1 über den Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim (wir berichteten) ließ der Vierte der Fußball-Landesliga Süd ein 6:0 (4:0) über den Bayernliga-Vierten TSV 1865 Dachau (Torschützen Masaaki Takahara/3, Michael Vodermeier/2 und Markus Mayer) folgen, der allerdings wegen eines weiteren Tests tags darauf in Freising nur mit halbem Kader und ohne Ersatzspieler angetreten war.

Aussagekräftiger ist da wohl das jüngste 2:0 beim SV Heimstetten, der als Sechster der Bayernliga Süd ebenfalls noch in Richtung Regionalliga schielt. Selbst FCD-Manager Franz Perneker, der Testspielresultaten nur wenig Bedeutung beimisst, musste zugeben: „Die Ergebnisse sind schon ordentlich. Es schaut so aus, als ob wir auf dem richtigen Weg sind.“

Nach torloser erster Hälfte trafen Masaaki Takahara (64.) und Tobias Rembeck (90.) für den FCD. Und das, obwohl Heimstetten zur Pause mit der Einwechslung von Ibrahim Aydemir (ein Zweitligaeinsatz für die SpVgg Unterhaching, 22 Erstligaspiele für den türkischen Klub Sivasspor) und Manuel Duhnke (ein Zweitligaspiel für 1860, 33 Drittligaeinsätze für den FC Bayern II) viel Erfahrung aufs Feld brachte und der hochkarätige Winter-Neuzugang Paul Thomik (118 Zweitligaspiele, unter anderem für Unterhaching) 90 Minuten durchspielte.

Vor dem Punktspiel-Start am Samstag, 4. März (15 Uhr) beim SE Freising absolviert der FCD noch zwei Partien: Heute (19.15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Peter Schmidt den Bezirksligisten Kirchheimer SC, am Freitag (19 Uhr) folgt, ebenfalls zuhause, gegen den Bayernliga-Zweiten FC Unterföhring ein weiterer echter Härtetest.

Am Samstag geht es dann für vier Tage ins Trainingslager an den Gardasee. „Wir wollen schon etwas tun, trainieren aber natürlich nicht extra hart wie ein Profiverein. Es ist auch eine Teambuilding-Maßnahme“, betont Perneker. Und eine, die gut angenommen wird: 26 Spieler und der gesamte Trainerstab sind mit von der Partie.

Text: Umberto Savignano

Quelle: fussball-vorort.de