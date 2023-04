FC DeisenhofenII fegt Wolfratshausen mit 6:0 vom Platz

Von: Umberto Savignano

Deisenhofen – Mit 6:0 (2:0) fegte die U23 des FC Deisenhofen den BCF Wolfratshausen im vorgezogenen Bezirksligaspiel vom Feld. Bei der abstiegsbedrohten Blauhemden-Reserve stand mit Stephan Kopp, Sebastian Hahn und Arian Kurmehaj das erhoffte Trio aus dem Bayernligakader in der Startelf, dazu Tobias Rembeck, langjähriger Akteur der Ersten Mannschaft, der aus beruflichen Gründen kaum mehr zum Fußball spielen kommt.

Kurmehaj mit einem Aufsetzer (28.) und Rembeck nach Vorlage von Spielertrainer Felix Scherer (30.) sorgten per Doppelschlag für die 2:0-Pausenführung. „Aber eigentlich hätte es zur Halbzeit 5:0 stehen müssen“, fand Scherer. So hatte Rembeck Pech mit einem Schuss, der an beiden Pfosten landete, Fabian Giesen scheiterte dreimal frei am stark reagierenden BCF-Torwart. Nach dem Wechsel traf Giesen aber zweimal, erst per Strafstoß (61.) nach Foul an Rembeck, dann nach dessen Vorlage (64.). „Rembeck ist einfach brutal gut, der braucht nicht viele Spiele“, schwärmt Scherer vom Mann ohne Wettkampfpraxis.

Mit dem 5:0 (69.), kurz nach seiner Einwechslung, feierte Paul Schemat (20), Neuzugang vom FC Augsburg mit Bayernligaperspektive, ein gelungenes Debüt im FCD-Trikot, Hahn sorgte für den Endstand (84.). „Gut, dass wir vorlegen und Druck auf die Konkurrenten aufbauen konnten“, freut sich Scherer. (um)

FC Deisenhofen U23: Kornbichler - Scherer, Nibler, Ngeukeu, Geigenberger, Rembeck (74. Schütz), Patent (74. Günther), Kopp (67. Nowak), Hahn, Kurmehaj (64. Schemat), Giesen (74. Hoch)

Tore: 1:0 Kurmehaj (28.), 2:0 Rembeck (30.), 3:0 Giesen (61., Foulelfmeter), 4:0 Giesen (64.), 5:0 Schemat (69.), 6:0 Hahn (84.)