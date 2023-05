Deisenhofen im Abstiegsduell: „Die Mannschaft weiß, worauf es ankommt“

Von Umberto Savignano schließen

Obwohl sich in der Bayernligapartie zwischen Türkspor Augsburg und dem FC Deisenhofen (Sonntag, 15 Uhr) viele Fußballer auf für die Spielklasse überdurchschnittlichem Niveau gegenüberstehen, ist es doch ein Abstiegsduell. Das überrascht nicht nur im Fall des FCD.

Deisenhofen – Die Augsburger sind in dieser Saison bisher nämlich ganz klar unter ihren Möglichkeiten geblieben, meistens zumindest. Wozu sie in der Lage wären, zeigten sie vor gut einem Monat mit drei Siegen in Folge gegen die Aufstiegskandidaten aus Kottern und Landsberg sowie im Derby gegen Schwaben Augsburg, immerhin Tabellenachter. Doch der Siegesserie folgten fünf Niederlagen am Stück, darunter gegen die Abstiegskandidaten Rosenheim und zuletzt TSV Dachau 1865. Diese Wechselhaftigkeit legte das Türkspor-Team schon im Hinspiel an den Tag, das der FCD zwar mit 4:0 gewann; doch in der ersten Halbzeit erwiesen sich die Augsburger damals als mindestens gleichwertig.

Andreas Pummer ist also gewarnt: „Die Schwere der Aufgabe ist klar. Augsburg ist eine Mannschaft mit Qualität, mit Leuten wie Sebastian Mitterhuber und Moustapha Salifou.“ Die beiden Mittelfeldleute bringen jede Menge Erfahrung mit, der 35-jährige Mitterhuber spielte in der 3. Liga unter anderem für die SpVgg Unterhaching, der 39-jährige Salifou hat sogar einige Einsätze für Aston Villa in der Premier League aufzuweisen. „Aber auch in der Offensive sind sie gut besetzt“, betont Pummer. Warum die Gastgeber trotzdem nur 16. sind und die restlichen Punktspiele im Grunde als Vorbereitung auf die Relegation betrachten können, interessiert ihn aber nur am Rande: „In eine Analyse von Augsburg will ich mich gar nicht begeben. Wir sind selber genug mit uns beschäftigt und müssen unsere Hausaufgaben machen.“

Ein anhaltender Mangel an Siegen (nur zwei in zehn Spielen nach der Winterpause) hat die Blauhemden nämlich an den Rand der Abstiegszone befördert, was für ein eigentlich nach oben hin orientiertes Team auch zum mentalen Problem werden könnte. Die üblicherweise im Abstiegskampf beschworenen Tugenden fordert Pummer aber nicht: „Wir werden jetzt nicht drei Spieltage vor Schluss irgendwas über den Haufen werfen und uns plötzlich hinten rein stellen, nur noch lange Bälle schlagen und auf den zweiten Ball gehen. Wir müssen an unsere Stärken glauben.“ Gerade daran haperte es zuletzt beim 3:3 gegen Nördlingen mit zwei späten Gegentoren. „Wir haben dazu eine Videoanalyse gemacht, die eigentlich größtenteils positiv ausgefallen ist, bis auf ein paar Situationen, die zu dem Ergebnis geführt haben“, so Pummer. „Ich hoffe, dass das eine Ausnahme war und dass wir daraus lernen. Die Mannschaft ist selbstkritisch genug, sie weiß, worauf es ankommt.“ Nämlich auf einen Sieg, der alle Sorgen vertreiben würde.

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Nickl, Vodermeier, Sagner, Mayer, Finster, Müller-Wiesen, Jost, Kurmehaj, Bachhuber