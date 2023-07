Deisenhofen triumphiert in Ismaning: Paul Schemat trifft doppelt im Landkreis-Derby

Von: Umberto Savignano

Die frühe Führung durch das 1:0 von Paul Schemat bejubelt hier der FC Deisenhofen, der sich im Landkreis-Derby beim FC Ismaning letztlich 3:1 durchsetzt. © Dieter Michalek

Zum Saisonstart in der Fußball-Bayernliga Süd feiert der FC Deisenhofen im Landkreis-Derby beim FC Ismaning einen überzeugenden 3:1-Sieg.

Deisenhofen – Nahtlos an die viel versprechende Vorbereitung angeknüpft hat der FC Deisenhofen zum Start in die Fußball-Bayernliga: Die Blauhemden gewannen das Derby beim FC Ismaning mit 3:1 (2:0). „Es war von der ersten Minute an eine gute Leistung“, lobte Trainer Andreas Pummer seine Mannschaft. „Wir waren sehr konzentriert und sehr dominant, haben den Gegner von Anfang an richtig vor Probleme gestellt. Folgerichtig sind wir früh mit 1:0 in Führung gegangen, wir hatten aber auch schon vorher ein, zwei richtig gute Möglichkeiten.“

Der Führungstreffer war über das Zentrum gut herausgespielt: Yasin Yilmaz passte auf Paul Schemat, der Ismanings Torwart Lorenz Becherer noch aussteigen ließ und ins leere Gehäuse einschob (14.). Auch das 0:2 ging auf das Konto von Schemat, der zuletzt im Totopokal beim 3:0-Sieg in Traunstein noch einige Gelegenheiten vergeben hatte: Michael Bachhubers flache Hereingabe von rechts beförderte er mit dem Absatz ins lange Eck (22.). „Ein sehenswerter Treffer“, schwärmte Pummer, der mit seiner Prognose recht behielt, dass Schemat im Bayernliga-Ernstfall fokussierter auf Torjagd gehen würde.

Zielgerichtet und damit weiter deutlich überlegen blieb aber die gesamte Deisenhofner Mannschaft: „Wir haben es versäumt, noch vor der Halbzeit das 3:0 nachzulegen“, so Pummer. Dass FCI-Trainer Mijo Stijepic in der 34. Minute Ryohei Nishikawa für Gianluca Wild brachte, sah der FCD-Coach als Bestätigung der eigenen Leistung: „Der Gegner war gar nicht zufrieden. Das hat man auch daran gesehen, dass sie ausgewechselt haben.“

Zunächst änderte sich dadurch aber wenig am Spielverlauf. Und so war das 0:3 durch Bachhuber, der, nachdem Maxime Schneiker an Becherer gescheitert war, den Abpraller aufnahm und einschoss (55.), die logische Konsequenz des Geschehens. Fast im Gegenzug zahlte sich Ismanings Wechsel dann doch noch ein bisschen aus, denn Nishikawa verkürzte auf 1:3 (57.). „Da sind wir genau einmal nicht richtig gestanden“, bemängelte Pummer. In Gefahr kamen seine Blauhemden aber nicht mehr. Es folgte zwar eine Phase, in der der FCI etwas aufkam, weitere Möglichkeiten für die Hausherren blieben aber aus, weil die Deisenhofner konsequent weiter verteidigten. Eher lag das 1:4 in der Luft, besonders, als es die Gäste versäumten, eine Zwei-gegen-eins-Situation auszunutzen.

Pummer konnte es verschmerzen. „Wir sind glücklich und froh, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte der Trainer, der zufrieden registrierte, dass seine Mannschaft die Form der vergangenen Wochen halten konnte, als sie in den Tests reihenweise Landesligisten deutlich abfertigte. Trotzdem betonte Pummer, dass er den gelungenen Auftakt nicht als Selbstläufer betrachtete: „Man muss schon aufpassen: Bayernliga ist Bayernliga. Es war interessant zu sehen, wie wir es im Punktspiel angehen. Die gute Vorbereitung hat uns aber schon Sicherheit und Selbstvertrauen gegeben.“ Nach dieser gelungenen Premiere dürfte der Glaube an die eigene Stärke weiter gewachsen sein.

FC Deisenhofen: Knauf - Schneiker, Nickl, Vodermeier (85. Köber), Gkasimpagiazov, Lippmann (70. Müller-Wiesen), Jost, Yilmaz (90.+4 Sagner), Finster, Schemat (78. Kurmehaj), Bachhuber (89. Bürstner)

Tore: 0:1 Schemat (14.), 0:2 Schemat (22.), 0:3 Bachhuber (55.), 1:3 Nishikawa (57.)