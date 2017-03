Deisenhofen will Ex-Keeper Volz überwinden

Futsal und Landesliga: Deisenhofner Doppelbelastung

Gleich doppelt gefordert ist an diesem Samstag der FC Deisenhofen. Am Nachmittag im Fußball, am Abend im Futsal.

Nach dem schwachen 0:1-Auftakt in Freising gilt alle Konzentration beim FC Deisenhofen in der Fußball-Landesliga einem besseren und erfolgreicheren Auftritt am Samstag (15 Uhr) zuhause gegen den FC Töging. Was zunächst nach einer Binsenweisheit klingt, bekommt durch die Termin-Ansetzung des Deisenhofner Futsal-Relegationsspiels zur Regionalliga (siehe Bericht unten) einen ernsten Hintergrund. „Das ist vom BFV (Bayerischer Fußballverband, die Red.) schlecht geplant“, findet der für die Landesliga-Partie zuständige FCD-Coach Peter Schmidt.

„Wir wollten unser Spiel auf Sonntag¦ verlegen, das haben die Töginger abgelehnt, was ihr gutes Recht ist. Aber da sollte dann der Verband ein Machtwort sprechen, schließlich wird Futsal ja auch stark beworben.“ Schmidt, der das Terminproblem auf seine Schultern abgewälzt sieht, weil es massiv die Aufstellung berührt, setzt indes auf die Vernunft seiner Schützlinge: „Ich habe die Spieler mit ins Boot genommen. Sie sollen entscheiden. Und sie haben mir alle versichert, dass sie auf jeden Fall erst einmal das Landesliga- Spiel voll bestreiten wollen.“

Wenn möglich, werde er eine gewisse Rücksicht auf den Hallen-Bewerb nehmen: „Sollte gegen Töging in der einen oder anderen Richtung eine Entscheidung gefallen sein, holt man natürlich erst die Futsal-Spieler raus. Und deren Kader ist diesmal ja auch ziemlich groß, sodass man dort auch wechseln kann.“ Klar ist für Schmidt, dass seine Mannschaft nach der schwachen Leistung der Vorwoche etwas gutzumachen hat. „Aber da braucht man nicht zusätzlich draufhauen. Das war für sie selbst nach dieser Vorbereitung sehr enttäuschend“, so der Coach, der bei seinen personellen Konsequenzen die richtige Balance finden will: „Ein, zwei Veränderungen wird es geben, denn schlechter als in Freising kann man ja nicht mehr spielen. Und sonst sagen die, die hinten dran stehen: Jetzt wechselt er immer noch nicht. Aber Tabula Rasa ist auch nicht das Richtige. Ich bin schon der Meinung, dass die, die sie sich eingebrockt haben, die Suppe auch auslöffeln müssen.“

Vom Gegner, der sich zur Winterpause mit dem ehemaligen Pullacher Keeper Sandro Volz (zuletzt TSV Buchbach) verstärkt hat, zeigt Schmidt großen Respekt: „Besser besetzt als es der Tabellenplatz aussagt und sehr unangenehm“ sei Töging, trotzdem ist seine Forderung deutlich: „Wir müssen mit einem Sieg ein Zeichen setzen. Mit zwei Niederlagen starten, dann nächste Woche spielfrei sein und danach gegen Holzkirchen: Das wäre nicht schön.“ FC Deisenhofen: Hundertmark - Neumann, Nickl, Vodermeier, Muggesser, Finster, Rathmann, Rembeck, Markus Mayer, Tokdemir, Tschaidse

Quelle: fussball-vorort.de