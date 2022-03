FC Deisenhofen mit Personalsorgen vor Gastspiel in Regensburg

Von: Umberto Savignano

Martin Mayer will mit seienem Team den ersten Dreier im neuen Jahr einfahren. © mic

Trainer Hannes Sigurdsson fordert mehr Cleverness von seiner Mannschaft vor dem Gastspiel bei der Reserve von Jahn Regendburg. Die Mannschaften sind Tabellennachbarn.

Deisenhofen – Es geht anspruchsvoll weiter für den FC Deisenhofen: Nach dem 1:1 im Verfolgerduell mit dem TSV Landsberg und dem 2:2 im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten SV Kirchanschöring reisen die auf Rang sechs liegenden Blauhemden am Samstag (Anstoß 16 Uhr) zum punktgleichen Tabellennachbarn SSV Jahn Regensburg II.

Nach den beiden Heim-Remis hatte FCD-Manager Franz Perneker in einem ersten Ausblick auf das Gastspiel bei der Zweitliga-Reserve schon prognostiziert: „Das wird bestimmt nicht leichter.“ Zwar warten die Regensburger seit fünf Partien auf einen Liga-Erfolg, doch auch Deisenhofens Trainer geht von einer abermals engen Partie aus. „Wir hatten in den ersten beiden Spielen gute Gegner, gegen die ein Punkt wahrscheinlich ein faires Ergebnis war. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Wir hätten verlieren, aber auch gewinnen können. Jetzt haben wir wieder so einen Gegner“, sagt Hannes Sigurdsson. Mit Blick aufs Kirchanschöring-Spiel, in dem sein Team einen 2:0-Pausenvorsprung aus der Hand gab, hofft er auf die kleine Steigerung, die nun einen Sieg bescheren soll: „Ich erwarte die gleiche Leistung, aber über 90 Minuten.“

Hannes Sigurdsson: „Müssen schlauer spielen“

Dass sein Team im zweiten Durchgang gegen starke Kirchanschöringer am Ende sogar um den Punkt bangen musste, gefiel Sigurdsson nicht: „Wir haben den Zugriff einfach verloren. Da muss man ein bisschen schlauer spielen. Man muss wissen, dass es nicht immer nur schön oder über die Qualität geht, sondern dass man auch härter rangehen muss.“

Allerdings fehlte dem FCD in diesem Top-Spiel auch viel Routine, weil Marco Finster, Leon Müller-Wiesen, Michael Bachhuber und Valentin Köber nicht spielen konnten. Sigurdsson will sich darüber aber nicht beklagen, im Gegenteil: „Das kann man auch positiv sehen. Die jungen Leute machen da eine sehr wichtige und gute Erfahrung. Aber sie sind noch in einem Lernprozess. Da muss man vielleicht auch die Erwartung anpassen.“

Das bedeute allerdings nicht, dass man an der Donau keinen Sieg anpeile: „Ich habe volles Vertrauen und ich bin auch sehr zufrieden mit der Einstellung meiner Spieler. Sie haben sich gut präsentiert. Und wir fahren natürlich nach Regensburg mit dem Ziel zu gewinnen.“ Immerhin darf Sigurdsson auf Finsters Einsatz hoffen, Köber ist in jedem Fall fit, Bachhuber eher fraglich. Müller-Wiesen fällt laut Coach wegen einer Muskelverletzung hingegen sogar sicher noch einen Monat aus. Bitter auch: Auf David Lucksch und Nico Wohlmann (beide Bänderriss) muss der Coach ebenfalls länger verzichten.

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Nickl, Köber, Vodermeier, Rembeck, Mayer, Finster, Yimez, Gkasimpagiazov, Yordanov