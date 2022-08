Deisenhofner Probleme mit der Abstimmung

Von: Umberto Savignano

Teilen

Kurios: Der Hallbergmooser Neuzugang Stephan Thee (l.) trifft heute bereits zum zweiten Mal in der noch jungen Saison auif den FC Deisenhofen. © Robert Brouczek

Nach zwei Niederlagen in Serie will der FC Deisenhofen am Donnerstag beim Bayernliga-Vorletzten VfB Hallbergmoos (Anstoß 18.30 Uhr) in die Erfolgsspur zurückfinden.

Deisenhofen – Der ungewöhnliche Spieltermin kam nach und nach zustande: Eigentlich war das Duell am Wochenende vorgesehen, doch zuerst wollte es der FC Deisenhofen auf Freitag verlegen, dann wurde die Partie auf Wunsch von Hallbergmoos einen weiteren Tag vorgezogen. Und so haben die beiden Teams quasi eine halbe englische Woche, mit den für ein dichtes Programm üblichen Auswirkungen. „Man kann nicht richtig trainieren, ist nur am regenerieren und Spiel vorbereiten“, beschreibt FCD-Coach Andreas Pummer die Problematik vor dem vierten Spiel in 14 Tagen.

Die jüngsten beiden Begegnungen hat seine Mannschaft ja bekanntlich verloren, erst 1:5 in Ismaning, dann 2:3 gegen den FC Ingolstadt II. „Uns hat die englische Woche gar nicht gut getan, wir haben am Wochenende gegen eine zweite Mannschaft gespielt, der es vielleicht am wenigsten ausgemacht hat“, so Pummer. „Die Ingolstädter sind junge Leute, die das besser wegstecken, als Schüler oder Studenten Ferien haben, während unsereiner doch jeden Tag in die Arbeit geht. Du regenerierst anders, wenn du frei hast. Und Ingolstadt war immer einen Schritt schneller und agiler.“

Allerdings sucht der Trainer die Schuld an der Mini-Negativserie nicht im Spielplan, sondern vor allem im eigenen Defensivverhalten. „Wir bekommen zu viele Gegentore, es waren jetzt acht in zwei Spielen. So können wir nicht weitermachen. Das geht vorne los, die Abstände und auch die Absicherung stimmen nicht“, so Pummer.

Hallbergmoos wirkt auf den ersten Blick wie der ideale Aufbaugegner. Der VfB war als Neuling in der vergangenen Saison dem Abstieg nur über die Relegation entgangen, und steht mit sechs Niederlagen bei nur einem Sieg über Schlusslicht Türkspor Augsburg auf dem vorletzten Platz. Pummer will sich davon aber nicht blenden lassen. „Ich glaube, dass Hallbergmoos schon eine gute Bayernligamannschaft ist, sie haben eine sehr gute Rückrunde gespielt. Jetzt sind sie gerade in einem Negativlauf, und in so einem Fall wird alles mobilisiert.“

Zu den Mobilisierungsmaßnahmen des Gegners zählt auch die Neuverpflichtung des früheren Hachingers Stephan Thee vor einer Woche. FCD-Coach Pummer schätzt den Routinier, der auch unter seiner Regie bei Türkgücü München gespielt hat: „Er ist ein sehr erfahrener Mann, der weiß, worauf es ankommt. Mal schauen, wie gut er schon integriert ist.“

Kleines Kuriosum am Rande: Thee war mit dem VfR Garching schon am dritten Spieltag auf den FCD getroffen.

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Köber, Vodermeier, Sagner, Rembeck, Müller-Wiesen, Finster, Gkasimpagiazov, Bachhuber, Karger