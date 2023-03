FC Deisenhofen: Start im Holzland

Von: Umberto Savignano

Teilen

Deisenhofens Trainer Andreas Pummer: „Wir sind froh, dass es nach sechs Wochen Vorbereitung endlich losgeht. Die Jungs wollen Fußball spielen“ © Robert Brouczek

Deisenhofen – Nach einer durchwachsenen Vorbereitung, aber einer gelungenen Generalprobe blickt man beim FC Deisenhofen dem Start ins Bayernliga-Frühjahr am Samstag (17 Uhr) beim SV Erlbach gespannt entgegen. „Wir sind froh, dass es nach sechs Wochen Vorbereitung endlich losgeht. Die Jungs wollen Fußball spielen“, fiebert Andreas Pummer dem Auftakt entgegen.

Der Trainer hatte jüngst damit gehadert, dass es in den vergangenen Wochen nicht immer rund lief (wir berichteten). Nach dem 1:3 im vorletzten Test gegen den Regionalligisten FC Pipinsried beklagte er: „Wir sind in alte Muster verfallen.“ Eine Woche später lieferten die Blauhemden mit dem 5:1 über den Landesligisten ASV Dachau eine ordentliche Generalprobe ab. Die Aussagekraft der Partie hielt sich aufgrund des winterlichen Wetters zwar in Grenzen, immerhin wurde aber der Zusammenhalt gestärkt, so Pummer: „Die Mannschaft hat in der Früh den Platz selbst vom Schnee befreit hat, so gut es ging. Das war positiv.“ Zufrieden war der Coach auch mit dem Einstieg ins Spiel, schnell führte der FCD durch Tore von Björn Jost (1.), Nico Karger (9.), Michael Bachhuber (20.) und ein Eigentor (25.) mit 4:0. „Wir haben richtig gut begonnen für die Platzverhältnisse, haben das besser angenommen als der Gegner“, so Pummer. Nach Dachaus Ehrentreffer (33.) sorgte Karger für den Schlusspunkt (66.). Der genaue Leistungsstand sei nach diesem Spiel zwar „schwer zu beurteilen“, so Pummer, aber: „Das sollte uns schon Selbstvertrauen geben.“

Und mentale Stärke wird es brauchen im Holzland. „Es gibt auch bessere Aufgaben zum Auftakt, als nach Erlbach zu müssen. Da wissen wir im Vorfeld um die Schwere der Aufgabe. Es erwartet uns ein hartes, kampfbetontes Spiel“, sagt Pummer. Damit ist die Partie beim vier Punkte hinter dem FCD auf Rang 13 liegenden Aufsteiger aber auch gleich ein guter Gradmesser, ob sich die Deisenhofner aus besagten alten Mustern befreien können, die, wie Pummer andeutet, vor allem darin bestehen, in jeder Situation alles rein spielerisch lösen zu wollen: „Wir haben einige Charaktere drin, die eher vom Fußballerischen kommen. Es wird sich rausstellen, wie wir den Kampf annehmen.“

Pummer weiß: Nur mit der feinen Klinge wird seine Truppe, derzeit Zehnter mit acht Punkten Rückstand auf den Zweiten FC Memmingen, nicht mehr ganz oben angreifen können. Überdurchschnittliches Zweikampfverhalten ist genauso gefragt, besonders gegen robuste Teams, die noch nach hinten schauen müssen, wie eben Erlbach. Auch deshalb blickt man beim FCD dem Auftakt so gespannt entgegen. um

FC Deisenhofen: Caruso - Schneiker, Köber, Förtsch, Vodermeier, Jost, Müller-Wiesen, Finster, Gkasimpagiazov, Bachhuber, Karger