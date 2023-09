Deisenhofner Talente auf gutem Weg

Von: Umberto Savignano

Die junge Mannschaft etabliert sich in der Bezirksliga.

Deisenhofen – Während die U23 des FC Deisenhofen, die am Sonntag (15 Uhr) den SV Bad Heilbrunn empfängt, als Tabellensechster auf dem besten Weg scheint, sich wie geplant im zweiten Jahr richtig in der Bezirksliga zu etablieren, hinken die Gäste ihren Ansprüchen deutlich hinterher. Vergangene Saison spielten die Heilbrunner als Dritter noch um den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga mit, jetzt stehen sie als Zwölfter in der Gefahrenzone. Vor allem die 14 Gegentore wundern FCD-Coach Felix Scherer: „Heilbrunn ist immer schwierig zu spielen. Defensiv sind die normal sehr stark und vorne immer für einen Treffer gut. Letzte Saison haben wir das zweimal schmerzlich erfahren müssen.“ Zuhause unterlagen die Blauhemden 0:1, auswärts 1:2. „Ich hoffe, dass wir das diesmal umdrehen“, sagt Scherer, den vor allem der 3:1-Sieg in Neuhadern aus der Vorwoche durch zwei späte Treffer zuversichtlich stimmt: „Wenn man bedenkt, dass das Durchschnittsalter unserer Startelf bei 20,6 Jahren lag, hat sie es richtig gut gemacht.“

Auf den Doppeltorschützen Noah Kotb (Urlaub) muss Scherer zwar verzichten, sonst ist sein Team aber wieder gut besetzt, auch mit jungen Spielern aus dem Bayernligakader, wie Vincent Bürstner, Georg Jungkunz, Leo Edenhofer, Arian Kurmehaj oder Torwart Konstantin Dresen. „Sie brauchen alle Spielpraxis“, so Scherer.

FCD U23: Dresen - Jungkunz, Edenhofer, Günther, Lo Re, Rogalski, Geigenberger, Huber, Kurmehaj, Schütz, Bürstner